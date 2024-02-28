أصدرت وكالة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) دليل الموظف المنتدب من الوكالة للعمل في الخارج (حقوقه وواجباته وإجراءات العمل) بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة المدير العام للوكالة د.فاطمة السالم وإعداد رئيس مكتب الشؤون القانونية في الوكالة إيمان الدعي ورئيس وحدة البحث والرأي في المكتب عبدالله العصفور.



وقالت الدعي لـ «كونا» إن الدليل يشكل وثيقة مهمة ومنظمة للعمل بتحديده الإطار العام للعلاقة بين الموظف المنتدب والوكالة بما يحتويه من أطر قانونية ولوائح واضحة بخصوص المتطلبات العملية وحقوق الموظف وأبرز القوانين المنظمة للإيفاد إلى الخارج ويعزز فهم كل موظف لدوره وتحمله مسؤوليته على أكمل وجه.



وأضافت الدعي أن الدليل الذي يتوزع على 80 صفحة من القطع المتوسط يعكس سعي وكالة «كونا» الدائم إلى تحقيق أقصى إمكاناتها من خلال الابتكار والتميز في جميع المجالات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.



وأوضحت أن الدليل يتضمن أربعة أبواب، يتطرق أولها إلى الضوابط والمعايير الخاصة بالإعلان وترشيح واختيار بعض موظفي الوكالة العاملين في قطاع التحرير لانتدابهم للعمل في مكاتبها الخارجية وشروط الندب ومعايير الترشيح ومعايير الندب وإجراءات الترشيح إلى جانب أحكام عامة.



وذكرت أن الباب الثاني يتناول الضوابط والتعليمات الإدارية والمالية لموظفي الوكالة المنتدبين للعمل في المكاتب الخارجية فيما يعنى الباب الثالث بالبدلات والنفقات الخاصة للمنتدبين من موظفي الوكالة للعمل في المكاتب الخارجية ويتناول الباب الرابع القواعد القانونية المنظمة لحقوق وواجبات الموظف المنتدب للعمل في الخارج.



وأشارت إلى أنه من المقرر توزيع نسخ الدليل على جميع الموظفين المعنيين ليطلعوا على حقوقهم وواجباتهم ومختلف الإجراءات الناظمة للعمل.