بلغ الاستهلاك العالمي من المياه العذبة 3.864 مليارات متر مكعب، مع استخدام حوالي 70% من المياه العذبة في الزراعة، وفقا لبيانات البنك الدولي لعام 2020.



وتعد المصادر الثلاثة الرئيسية للمياه العذبة (المياه الجوفية، والمياه السطحية، ومياه الأمطار) وجميعها لا تلبي الاحتياجات العالمية من المياه، والتي تتزايد باستمرار بسبب النمو الاقتصادي والسكاني.



وفي حين تتوافر المياه بكثرة في بعض أنحاء العالم، فإن مناطق أخرى محرومة من الضروريات المائية الأساسية، إذ وفقا لتقرير اليونسكو الذي نشر في عام 2023 نيابة عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه في نيويورك، لا يحصل مليارا شخص (26% من سكان العالم) على مياه الشرب الآمنة، و46% من سكان العالم - حوالي 3.6%. مليار شخص - يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بشكل آمن.



وتعد ندرة المياه واحدة من أكبر المشكلات البيئية التي يواجهها العالم حاليا، وفي حين أن 0.5% فقط من مياه العالم صالحة للاستخدام، فإن تغير المناخ، المصحوب بالنمو السكاني، يؤثر بشكل خطير على إمدادات المياه العذبة.



وفقا للأمم المتحدة، على مدى العقدين الماضيين، انخفض مخزون المياه الأرضية، بما في ذلك الجليد والثلوج ورطوبة التربة، بمعدل 1 سم سنويا، ومع ذلك، فإن النمو السكاني وتغير المناخ ليسا العوامل الوحيدة التي تزيد من ندرة المياه.



ويعد نقص الوعي بأساليب الحفاظ على المياه بين الأفراد سببا رئيسيا آخر لندرة المياه، ووفقا لتقارير وكالة حماية البيئة، يمكن للعائلة المتوسطة في الولايات المتحدة أن تهدر 180 جالونا في الأسبوع أو 9400 جالون من الماء سنويا.



والأمر الأكثر إثارة للقلق هو توقعات اليونيسف لندرة المياه التي تقول إن نصف سكان العالم سيعيشون في مناطق مجهدة مائيا بحلول عام 2025، أي أقل من 11 شهرا.



وفي حين أن ندرة المياه المتزايدة تشكل مصدر قلق للجميع، فإن احتمال النقص في المياه في السنوات المقبلة سيجعل المياه سلعة ثمينة، وبالتالي فرصة للمستثمرين.



5 دول تمتلك معظم موارد المياه العذبة:



1 - البرازيل



المياه العذبة الداخلية المتجددة بالمتر المكعب اعتبارا من عام 2020: 5.7 تريليونات



وتتصدر البرازيل التي تمتلك أعلى موارد المياه العذبة في العالم القائمة، حيث تبلغ 5.7 تريليونات متر مكعب من المياه العذبة الداخلية المتجددة، فهي تحتوي على 12% من موارد المياه العذبة في العالم، ويغطي حوض نهر الأمازون 48% من أراضي البلاد.



2 - روسيا



المياه العذبة الداخلية المتجددة بالمتر المكعب اعتبارا من عام 2020: 4.3 تريليونات



وتضم روسيا 1/5 المياه العذبة في العالم، وهي ثاني أكبر احتياطي للمياه العذبة في العالم، بالمتر المكعب، تمتلك البلاد 4.3 تريليونات من المياه العذبة الداخلية المتجددة و29929.24 متر مكعب للفرد.



3 - كندا



المياه العذبة الداخلية المتجددة بالمتر المكعب اعتبارا من عام 2020: 2.9 تريليون



تحتل كندا المرتبة الثالثة في القائمة، حيث تمتلك أكثر من 20% من المياه العذبة السطحية في العالم و7% من تدفق المياه المتجددة في العالم، وتمتلك كندا أيضا أكبر عدد من البحيرات في العالم ـ على وجه التحديد 879.800 بحيرة. أكبر بحيرة للمياه العذبة في البلاد هي بحيرة الدب العظيم.



4 - الولايات المتحدة



المياه العذبة الداخلية المتجددة بالمتر المكعب اعتبارا من عام 2020: 2.8 تريليون



تتكون موارد المياه العذبة في الولايات المتحدة من 77% من المياه السطحية و23% تحت الأرض، وأغلب مسطحات المياه العذبة في الولايات المتحدة عبارة عن بحيرات. 90% من المياه العذبة في البلاد تأتي من نظام البحيرات العظمى، والذي يشمل طريق سانت لورانس البحري.



اعتبارا من عام 2020، كان لدى البلاد 2.8 تريليون متر مكعب من المياه العذبة الداخلية المتجددة.



5 - الصين



المياه العذبة الداخلية المتجددة بالمتر المكعب اعتبارا من عام 2020: 2.8 تريليون



تمتد الصين بطول 5000 كيلومتر (3100 ميل) من الشرق إلى الغرب و5500 كيلومتر (3400 ميل) من الشمال إلى الجنوب، وهي واحدة من أكبر الدول التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة. وفي حين أن البلاد موطن لحوالي 20% من سكان العالم، فإنها لا تمتلك سوى 6% من المياه العذبة الداخلية المتجددة في العالم.



ومع ذلك، وبغض النظر عن قضايا ندرة المياه الناجمة عن هذا الاختلاف في توزيع السكان والموارد، فإن الصين لاتزال واحدة من الدول الخمس الأولى التي تمتلك أكبر قدر من موارد المياه العذبة، مع ما يصل إلى 2.8 تريليون متر مكعب من المياه العذبة الداخلية المتجددة.