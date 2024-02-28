استقبل القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا أ.د.أحمد المخيال الخبير الزائر أ.د.سنجسو تشن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتقييم برنامج ماجستير الصحة البيئية والمهنية بكلية الصحة العامة، وذلك بحضور القائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والتطوير د.محمد السماوي، ورئيس مجال الصحة العامة أ.د.داليا العبدالرزاق، ومدير برنامج ماجستير الصحة البيئية والمهنية د.مصطفى زغلول، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية والطلابية في كلية الصحة العامة د.علياء الموسى.



بداية، عبر الخبير الزائر أ.د.سنجسو تشن عن سروره لتواجده في دولة الكويت من جديد، مشيرا إلى أنه عمل مستشارا لوزارة الصحة لسبع سنين وأقام فيها أربع سنوات مما أعطاه خبرة جيدة بكل ما يتعلق بالبيئة الصحية، مشيدا بجهود كلية الصحة العامة وباهتمام جامعة الكويت التي تعتبر الوحيدة في المنطقة التي تضم الصحة العامة من ضمن كلياتها. وأكد أنه يرى مستقبلا باهرا للكلية وذلك لأهميتها ولاحتياج سوق العمل لمخرجاتها المتميزة، مستعرضا مجموعة من الملاحظات حول العقبات التي تسببت بإيقاف البرنامج مع تقديم العديد من المقترحات التي ستساهم في تطوير البرنامج وإعادة تفعيله.



بدورها، أوضحت رئيس مجال الصحة العامة أ.د. داليا العبد الرزاق أن معطيات البرنامج تتناسب مع الاعتماد الأميركي للبرامج، ومع العمل المستمر على تطويره سيجذب الطلبة من داخل وخارج الكويت للانضمام إليه. من جانبها، ذكرت العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والطلابية في كلية الصحة العامة د.علياء الموسى أن وزارة الصحة أبدت رغبتها بعمل مخرجات الكلية لديها في الوزارة، مشيرة ان طلبة كلية الصحة العامة يعتبرون حلقة وصل بين المجتمع والطاقم الطبي نظرا لدورهم القائم على التوعية والتثقيف. وأضاف مدير برنامج ماجستير الصحة البيئية والمهنية د.مصطفى زغلول أنه شهد على المستوى العالي الذي تميزت به كلية الصحة العامة منذ انضمامه إليها في 2019، لكن المستوى بدأ يقل تدريجيا لوجود بعض المشاكل من أهمها قلة الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، مختتما حديثه بالشكر لكلية الدراسات العليا وللخبير الزائر للجهود المبذولة في سبيل تطوير البرنامج وإعادة طرحه.