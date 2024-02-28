تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري، استضافت كلية العلوم الحياتية فعالية «كويت العز» التي نظمتها جمعية طلبة العلوم الحياتية بالتعاون مع نادي Click IT وقسم العلاقات العامة في كلية العلوم الحياتية، وذلك احتفالا بالأعياد الوطنية لدولة الكويت.



وتضمنت الفعالية عدة أنشطة وفعاليات متنوعة، حيث تم تجهيز بوثات لعرض اللوحات الفنية والمشغولات، كما تم عرض مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي لاقت اهتماما كبيرا من الحضور.



وفي إطار الاحتفال بالتراث الكويتي، تم تقديم عروض شعبية تقليدية من الأغاني التراثية (العرضة) التي تعبر عن تراث وثقافة الكويت.



وشهدت الفعالية حضورا كبيرا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذه بالمناسبة الوطنية.



بدوره، أشاد د.نواف الهاجري بجهود القائمين على تنظيم الفعالية والتي تعتبر فرصة لتعزيز الروح الوطنية وتعزيز الانتماء للكويت، كما كانت فرصة للترفيه والاستمتاع بالفعاليات التي تقام بهذه المناسبة السعيدة وذكرى جميلة في قلوب الحضور.