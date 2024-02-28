أشاد محافظ حولي والعاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر بدور منتسبي وزارة الداخلية وتطبيق تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف في تنظيم الاحتفالات وجهودهم الكبيرة بهذه المناسبة، وذلك خلال تفقده النقطة الأمنية في شارع الخليج، حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، ومدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة العميد خالد بوناشي. ورفع الأصفر أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة بالمناسبة السعيدة، متوجها بالشكر إلى جميع من شارك في نجاح هذه الاحتفالات بوطننا الغالي.