في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها جمعية النجاة الخيرية للمحتاجين والمنكوبين، قامت الجمعية بإطلاق مشروع «7 سنابل» لإفطار اللاجئين والمهجرين. وقال مدير إدارة الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عبد الغفور بدر العبد الغفور إن المشروع سيتم تنفيذه في كل من فلسطين، واليمن، والأردن، وبنغلاديش، ولبنان، وتشاد، وتركيا، مشيرا إلى انه يهدف لإدخال السرور على الأسر الفقيرة في شهر رمضان المبارك، والتخفيف من معاناة اللاجئين والمهجرين الذين يعانون من ظروف اقتصادية بالغة السوء ولا يجدون ما يسدون به جوع أبنائهم. وأكد أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يكون من خلال جهات منفذة معتمدة من وزارة الخارجية الكويتية، وتحت إشراف ومتابعة من جمعية النجاة، مبينا أن مشروع 7 سنابل هو مشروع شهري تطلقه جمعية النجاة تلبية لرغبات المحسنين الذين يريدون المساهمة في حزمة من المشاريع بتبرع واحد، وقد تمت تسميته بهذا الاسم انطلاقا من قوله تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم).