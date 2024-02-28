اختتمت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي رحلتها الإغاثية إلى الأردن بشراكة مع فريق نادي المعالي، حيث قامت بتوزيع 250 سلة غذائية و400 سلة للتدفئة على اللاجئين السوريين، كما قام الوفد بزيارة عدد من أسر المرضى وتلبية احتياجاتهم، كما قام بتوزيع 100 سلة غذائية على الأسر الفلسطينية، بالإضافة إلى زيارة مدارس إنسان النموذجية ودور الأيتام التابعة لنماء الخيرية في الأردن.



وقال مدير إدارة الإغاثة في «نماء الخيرية» خالد الشامري ان الكويت دأبت على تلبية نداءات الاستغاثة وإعانة الملهوفين ونجدة المعوزين والتحرك الميداني السريع تجاه المستفيدين ومن خلال هذه الرحلة الإغاثية قامت نماء الخيرية بتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين والأسر الفلسطينية في المملكة الأردنية الهاشمية.



وأوضح الشامري ان الجهود التي تقوم بها نماء الخيرية تعكس التزامها بتقديم الدعم للمحتاجين في المجتمعات المحتاجة، مشيرا إلى أنها تستهدف من هذه الجهود تحسين ظروف الحياة لهؤلاء الأشخاص، حيث تهدف «نماء» إلى تعزيز ثقافة التطوع وتشجيع المجتمع على المشاركة الفاعلة في الأعمال الخيرية، كما يسعى مركز نماء للعمل التطوعي إلى توفير بيئة داعمة للمتطوعين وتقديم الدعم والتدريب لهم من أجل تطوير مهاراتهم وزيادة فاعليتهم في خدمة المجتمع.