المعرض حقق حضوراً قياسياً وصل عدد زواره إلى نحو 200 ألف

الرعاية تتوافق مع إستراتيجية Ooredoo لدعم المشروعات المحلية



حرصا على تفعيل دورها المجتمعي في دعم الأنشطة الترفيهية والإبداعية، قامت شركة Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، برعاية فعالية «ونتر جاردن» التي نظمتها «بقشة ماركت» في حديقة الشهيد خلال عطلة الأعياد الوطنية، حيث امتدت الفعالية من 22 حتى 26 الجاري. ويعد «بقشة ماركت» من أهم الفعاليات التي تدعم المشاريع الوطنية وتجسد التراث الثقافي الأصيل والحرف الإبداعية، حيث عرض السوق أرقى الحرف الكويتية والمصنوعات اليدوية، مسلطا الضوء على مهارات الحرفيين الموهوبين في البلاد. ولأنها تنتمي لهذا المجتمع، اختارت Ooredoo الكويت المشاركة في دعم فعاليات «بقشة ماركت»، لما يقدمه السوق لزواره من فرص للاطلاع على الثقافة الغنية لدولة الكويت، واكتساب فهم عميق حول الحرف والمهارات وراء هذه المشغولات اليدوية.



وتوجه Ooredoo دعمها لـ «بقشة» لما تقدمه من قيمة وطنية، وتعتبر هذه الشراكة تعبيرا عن التزام Ooredoo بمساندة القائمين على فعاليات ثقافية من المجتمعات المحلية، ويأتي ذلك في سياق قيم الشركة التي تعطي الأولوية لخدمة المجتمعات المحلية والمساهمة في نموها. بالإضافة إلى ذلك، تستند استراتيجية الشركة إلى رعاية «بقشة» بمفهوم أكبر من معرض للتسوق حيث قدم السوق مجموعة من الفعاليات والتجارب المتنوعة، بما في ذلك معرض السيارات الكلاسيكية، والأنشطة الترفيهية، والعروض الموسيقية والعديد من كشكات الطعام والكافيهات.



وفي إطار هذه المشاركة المجتمعية، أعربت زينب الشمري مدير أول العلامة التجارية في Ooredoo الكويت عن حماسها لهذا التعاون قائلة: نؤمن في Ooredoo الكويت بدعم الأنشطة التي تسهم في تعزيز ثقافة المجتمع المحلي وتنميته، على الصعيد التجاري والشخصي والاجتماعي لذلك اخترنا رعاية فعاليات «سوق بقشة»، لاحتفاله بالثراء الثقافي والروح الإبداعية في الكويت.



وفي إعلان لافت، أعلنت حديقة الشهيد عن تحقيق رقم قياسي لحضور فعاليات «سوق بقشة»، حيث استقطبت ما يقارب 185.400 زائر، مما يجعل الفعالية ذات أكبر حضور على مستوى الكويت لهذا العام.