تسر دار Girard-Perregaux أن تزيح الستار عن إضافة جديدة إلى تشكيلتها Bridges الشهيرة. ويتبني هذا الموديل العصري مفهوما متميزا للحداثة ويحافظ في الوقت ذاته على شغف الدار بالتصميم المتناسق، حيث تجمع لساعة Free Bridge Meteorite بين التصميم الإبداعي الرائد مع الخامات المتطورة بفضل دمج لوحين من الأحجار النيزكية. تمثل هذه الساعة ابتكارا بديعا من عالم آخر.



وتحتل ساعة Bridges مكانة أسطورية في عالم صناعة الساعات. وتعود جذورها إلى ستينيات القرن الماضي باعتبارها واحدة من أقدم البصمات الميكانيكية المميزة في مجال صناعة الساعات الفاخرة. وبمرور الوقت، خضعت الجسور للتطوير لتشمل تصميمات ولمسات نهائية ومواد من مختلف الأنواع. والآن، أعادت دار صناعة الساعات تصميم الأجزاء الهيكلية الشهيرة الموجودة في واجهة الساعة وقدمتها بطريقة جديدة وإبداعية للغاية.



وفي معرض باريس العالمي عام 1889، حصدت ساعة La Esmerald ميدالية ذهبية، وهي عبارة عن كرونومتر مزود بثلاثة جسور ذهبية وتوربيون وعلبة ساعة منقوشة بإتقان. وكما هو الحال مع ساعة الجيب الحائزة جوائز، تتمتع ساعة Free Bridge Meteorite بآلية حركة معكوسة تزدان بجسور في المقدمة، وترس اتزان عند موضع الساعة 6 وأسطوانة نابضية فوقها مباشرة. وهذا يضفي على نافذة العرض تناسقا مثاليا يعد من السمات المشتركة مع ساعة التوربيون الشهيرة المزودة بثلاثة جسور ذهبية التي تم صنعها في القرن التاسع عشر.



وتستقر عقارب الساعات والدقائق الهيكلية البارزة على شكل دوفين فوق جسر يمتد على تروس مختلفة ضمن مجموعة التروس وآليات الحركة. ولذلك يتجلى هذا الموديل بمظهر فريد بفضل هذه النزعة في الكشف عن الأجزاء الموضوعة بعيدا عن الأنظار. وهو نهج تصميمي ينعكس في الأسطوانة النابضية المثقبة والموجودة أسفل موضع الساعة 12، مما توفر إطلالات رائعة للنابض الرئيسي بمستويات جذب مختلفة.



ساعة مرموقة



تستقر نافذة العرض أسفل علبة من كريستال السافاير مشبعة بالضوء لإضاءة المؤشرات المختلفة. وعلى قاعدة المينا الحديث، يمتد الجسر الجديد بمسماه المناسب على اللوح الرئيسي لدعم الاتزان. وبما يشمل كامل تفاصيل التصميم، أبدعت دار صناعة الساعات ببراعة فائقة في استخدام أعماق وأنسجة متنوعة. كما تتألق المؤشرات المعلقة على شفة وتبرز فوق الأسطح الموجودة أسفلها، الأمر الذي يعزز التصميم الثلاثي الأبعاد للموديل مرة أخرى. وتتمتع العلبة الاستانلس ستيل مقاس 44 مم بمزيج رائع من الأسطح المصقولة بتشطيب حريري، في حين ينعم تاج الضبط بمزيج من الأوجه اللامعة والمصقولة بالرمل.



لوحان من الأحجار النيزكية



كما توحى الساعة من اسمها، فهي تضم أجزاء من حزام الكويكبات. ويتألف الحجر النيزكي «جيبون»، المكتشف في ناميبيا، من سبيكة الحديد والنيكل التي تتضمن كميات صغيرة من الكوبالت والفوسفور. ويتميز الحجر النيزكي بخطوط انسيابية طبيعية تسمى بأشكال فيدمان شتيتن. وهذه الخطوط تمنح الأجزاء شخصيتها المستقلة، الأمر الذي يجعل الساعة نادرة وفريدة من نوعها. كما يوفر هذا الترتيب المتشابك للخطوط، بالإضافة إلى سطح الحجر النيزكي المحكم تباينا لونيا جذابا.



ويزدان الجسر المركزي في الساعة بتطعيمات من لوحين من الحجر النيزكي، وكل منهما مثبت ببرغيين لامعين. ويخضع تصميم هذه الألواح لعملية طويلة ومعقدة. والأمر كله يبدأ بتشريح الحجر النيزكي «جيبون». بعد ذلك، يتم تشكيل الشرائح بالشكل المرغوب وثقبها بفتحتين لوضع البرغيين المذكورين أعلاه. وفي وقت لاحق، يعالج كل لوح لإبراز أشكال فيدمان شتيتن، وهى عملية يجب إتقانها بعناية فائقة لتفادي تآكل جزء كبير من المادة. وفي النهاية، يتم طلاء الألواح بالروديوم، مما يمنحها طبقة واقية لحماية الحجر النيزكي الغنى بالحديد من التآكل.



تكنولوجيا السليسيوم



وتماشيا مع التصميم الإبداعي الرائد، ينبض قلب ساعة Free Bridge Meteorite بآلية حركة عصرية ذاتية التعبئة، وهي الكالبير GP01800-2085، والتي تتمتع بأحدث الخبرات المعروفة وتعد النسخة المطورة للكاليير الحالي GPOl8OO. كما تم تشكيل ترس الإفلات وذراع السقاطة وأذرع ترس الاتزان ذات الشكل المتقن من السليسيوم، وهو مادة خفيفة غير قابلة للتأكل.



تصنع مكونات السليسيوم في بيئة معملية خالية من الغبار ويمكن تشكيلها في أشكال معقدة يصعب الحصول عليها باستخدام تقنيات التفريز أو الختم التقليدية. وهذه الحرية في ابتكار أشكال معقدة تنيح إمكانية تحسين التصميم الهندسي للمكونات.



كما يتمتع السليسيوم بمعامل احتكاك منخفض، مما يخفف من التآكل، ومن ثم يزيد من المتانة. علاوة على ذلك، لا يتأثر السليسيوم بتغير درجات الحرارة، وهو أقل عرضة للمجالات المغناطيسية مقارنة بالمواد التقليدية.



ومع تقديم ساعة Free Bridge Meteorite، أنتجت دار Girard-Perregaux ترس ميزان بقصور ذاتي متغير وميزانا مصنوعا من مادة متطورة. ويتميز الميزان الناتج بحساسية أقل للتأثيرات الضارة، مثل المجال المغناطيسي والصدمات. علاوة على ذلك، توفر مقاومة الصدمات المحسنة ثباتا فائقا في السرعة، وبالتالي زيادة الدقة.



تتميز ساعة Free Bridge Meteorite بطابع عصري دون أدنى شك، حيث تضم العديد من المواد التقليدية المرتبطة بصناعة الساعات الفاخرة. وتزدان مكونات آلية الحركة بنقوش Côtes de Genéve الكلاسيكية مع حواف مشطوفة وتشطيبات حلزونية بالإضافة إلى لمسات نهائية مصقولة بالرمل. كما يتألق الكاليير GP01800-2085 بنقش شعار النسر تماشيا مع جميع آليات الحركة من صناعة دار Girard-Perregaux.



وبالرغم من أن ساعة Free Bridge Meteorite تتجاوز حدود الإبداع والأداء في عالم صناعة الساعات، إلا أنها تتشارك في العديد من السمات مع طرازات أخرى في تشكيلة Bridges، من بينها الجسور الأسطورية ذات شكل السهم، التي ظهرت للمرة الأولى في عام 1867. واليوم، تستمر هذه الروح الإبداعية للدار من خلال الإعلان عن الساعة Free Bridge Meteorite الجديدة.



وستطرح ساعة Free Bridge Meteorite للبيع في مارس 2024 وستكون متاحة في جميع أنحاء العالم لدى جميع موزعي



Girard-Perregaux المعتمدين.