أعلنت كلية القانون الكويتية العالمية عن حصول د.عبدالرحمن الهاجري، عضو هيئة التدريس بقسم القانون العام على الزمالة البحثية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية London School of Economics لعام 2024، وذلك ضمن برنامج الكويت ـ بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكلية لندن للاقتصاد. وسيتناول بحث د.عبدالرحمن الهاجري أثناء وجوده في مركز دراسات الشرق الاوسط ـ في كلية لندن للاقتصاد، موضوع حق الاطلاع على المعلومات والتحول الرقمي في الكويت من منظور قانوني ودستوري في ظل الذكاء الاصطناعي. وعلى صعيد مشترك، سيلتقي د.الهاجري العديد من المختصين في المجالين القانوني والتقني أثناء وجوده في لندن، إلى جانب إنجازه بعض الأعمال الأكاديمية الأخرى.