أعلنت البلدية عن استمرارها في تطبيق خطتها التي تهدف إلى إزالة الأنشطة المخالفة والالتزام باشتراطات التراخيص بناء على التعليمات المباشرة لوزيرة الأشغال وزيرة البلدية د.نورة المشعان التي أكدت ضرورة تطبيق القانون على المخالفين.



وكشفت د.المشعان أن حصيلة حملتها على جميع المحافظات خلال اليومين الأول والثاني من الاحتفالات أسفرت عن رفع 25 بقالة مخالفة و61 سيارة مهملة و72 دراجة نارية مخالفة، إضافة إلى 1050 كرتون رغوة و529 كرتون مسدسات، مشيرة إلى مخالفة 94 بائعا جائلاً، ومصادرة 1678 لعبة نارية، ومخالفة محل لعدم نظافة المساحة الأمامية، ومخالفة 11 محلا بسبب الأنشطة التجارية.



وأكدت البلدية أن خطتها تتضمن إزالة أي نشاط يتم تنفيذه على أملاك الدولة دون ترخيص أو لم يلتزم أصحابه باشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى تكثيف الجهات الرقابية من حملاتها التفتيشية الهادفة إلى رصد وضبط الباعة الجائلين، لافتة إلى أنه سيتم تحرير مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يتم ضبطهم، وأن نظافة المرافق والشوارع والساحات العامة والميادين واجب وطني بالإضافة إلى الحد من الظواهر السلبية المصاحبة للاحتفالات الوطنية.