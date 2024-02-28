قال مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري إن البلدية تثمن عاليا ما أبداه المواطنون والمقيمون من تعاون والتزام ومسؤولية أثناء احتفالهم بالأعياد الوطنية يومي الأحد والاثنين.



وأضاف المطيري في تصريح صحافي إن فرق النظافة المعنية لاحظت عدم وجود كميات من المخلفات والنفايات على امتداد شارع الخليج العربي والشريط الساحلي وفي أماكن الفعاليات والأنشطة المصاحبة للاحتفالات.



وكشف عن انخفاض كبير لحصيلة رفع نفايات أماكن الاحتفالات لهذا العام 2024 مقارنة بالعام الماضي 2023 التي كانت مرتفعة جدا تجاوزت 140 طنا بسبب رمي البالونات وأكياس البلاستيك وعبوات المياه ومخلفات أخرى على الأرض، لافتا إلى ان الاحتفال بمسؤولية ورقي من قبل جمهور المحتفلين هو الأمر الذي ساهم في الانتهاء أعمال النظافة وعملية التنظيف ميدانيا من كنس وغيرها خلال يومي الاثنين والأحد في وقت قصير وقياسي من قبل فرق النظافة. وأكد ان هذا السلوك الراقي لجمهور المحتفلين يصب في مساندة الجهود الميدانية لفرق مفتشي النظافة في إدارات النظافة المنتشرة في كل المحافظات وعمال التنظيف للقيام بأعمالهم وعدم تحميلهم أعباء كبيرة في إزالة المخلفات والنفايات من شوارع وأماكن الاحتفالات الوطنية.



وتقدم بالشكر للمحتفلين على وعيهم الذي أخرج الاحتفالات الوطنية بأبهى صورة عكست حجم الابتهاج والفرح وبلا مظاهر سلبية وسلوكيات خاطئة.