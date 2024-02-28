دارين العلي



أثنت مديرة إدارة التفتيش في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباشي على الالتزام الذي شهدته الاحتفالات بالأعياد الوطنية بعد الحملة الواسعة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق مواد قانون حماية البيئة في عدم رمي المخلفات وبالونات المياه.



وقالت الدباشي في تصريح لـ«الأنباء» ان عدد المخالفات التي رصدت خلال الايام الثلاثة الماضية في مناطق الاحتفالات بلغ 24 مخالفة وفق المادة 21 الخاصة بتداول المواد الكيميائية و7 مخالفات وفق المادة 33 الخاصة برمي المخلفات، وهي إحصائية منخفضة نسبيا، ما يدل على وعي والتزام الشريحة الاكبر من المواطنين والمقيمين.



وأكدت ان الضباط القضائيين التابعين للهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة تواجدوا على مدى الايام الثلاثة الماضية في مختلف المواقع التي تتركز فيها الاحتفالات، مشددة على ضرورة فرض الالتزام بالقوانين المرعية لحماية البيئة، ما انتج عنه احتفالات حضارية شارك فيها الجميع.



ولفتت إلى ان المخالفات تناولت المادة 33 حول رمي المخلفات ايا كان نوعها في الاماكن غير المخصصة لها وعقوبتها تصل من 50 حتى 500 دينار.



اما المخالفات الخاصة بالمادة 21 والتي تحظر تداول او بيع وشراء المواد الكيميائية والتي تندرج تحتها عبوات الفوم فلفتت إلى ان عقوبة المخالفة تصل من 500 حتى 50 ألف دينار.