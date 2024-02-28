مفرح الشمري



تحت رعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، تنطلق الليلة الدورة الـ 23 لمهرجان الكويت المسرحي، وذلك على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا وتستمر حتى 8 مارس المقبل.



وبهذه المناسبة، أقامت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مؤتمرا صحافيا صباح امس في فندق كراون بلازا الفروانية، مقر ضيوف المهرجان، أدارته الزميلة شروق القفاص، وتحدث فيه الأمين العام المساعد لقطاع الفنون رئيس مهرجان الكويت المسرحي مساعد الزامل، وذلك في المركز الإعلامي للمهرجان الذي قام الزامل برفقة الزملاء الصحافيين بجولة داخله للتعرف على ما يتضمنه من إصدرات للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



في البداية، رحب الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل بالحضور، شاكرا لهم اهتمامهم والتزامهم لحضور هذا المؤتمر الصحافي لانطلاق أنشطة مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 23 والذي سيفتتح الليلة بعرض فني بعنوان «سفر» من فكرته ورؤيته ومن تأليف عثمان الشطي وإخراج عبدالعزيز صفر وبمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عبدالرحمن البعيجان ومن تمثيل مجموعة من أجيال الحركة المسرحية في الكويت.



واضاف «العرض عبارة عن استذكار لأعمال الراحل صقر الرشود من خلال شخوص مسرحياته الشهيرة مثل: حفلة على الخازوق، وعلى جناح التبريزي وتابعه قفة، وضاع الديك وغيرها من الاعمال المسرحية التي ميزت مسيرته الابداعية، العرض باختصار يستحضر هذا المبدع وانجازاته من خلال رحلة سفر نحلق بها عاليا مع ابداعات هذا المبدع في الكويت وفي دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.



واكد الزامل أن موعد المهرجان سيكون في وقت محدد ومعروف عند الجميع بدلا من التأجيلات لإقامته، مؤكدا ان المهرجان سيرجع لموعده القديم وهو الثاني عشر من ديسمبر من كل عام وهذا الموعد لا يمكن التنازل عنه إلا «عند الشديد القوي»، وسيتم تعميم هذا التاريخ على كافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا.



وأشار الزامل إلى صعوبة «نسف» بعض القواعد المتعارف عليها في كينونة المهرجان خصوصا بعد سنوات طويلة من انطلاقته، ولكن «تحتها مليون خط أحمر» بالإمكان ادخال بعض التعديلات والاشتراطات التي من شأنها الارتقاء وتفعيل الحراك يأتي في مقدمتها ما يتعلق بقائمة المكرمين، حيث كانت قوائم الاسماء في الدورات السابقة تتضمن العشرات وربما قد يظلم او يسقط سهوا، لذا وقد «يخالفني» البعض في قراري بضرورة التشديد في هذا الجانب، وفكرة إلغاء قائمة المكرمين فكرة موجودة في طريقها للتنفيذ في الدورات المقبلة على أن يقتصر ذلك على مسميات المكرمين في الدورات المقبلة، وان يقتصر ذلك على من ترك اثرا واضحا وعطاء ملموسا في المسرح، لأن اعتلاء خشبة مهرجان الكويت المسرحي يكون لمن يستحق ذلك ولا علاقة للنجومية بالأمر، لأن ليس كل نجوم الفن اشتغلوا في المسرح.



واوضح الزامل أن استمرارية المهرجان تعني استمرارية الحراك والتواصل والتفاعل بين الفرق المسرحية الاهلية ومسرح الشباب وفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدخول القطاع الخاص تم اثراء المهرجان الذي يقوم ايضا على مشاركة الكثير من أهل الاختصاص من نقاد ومسرحيين ومتابعين.



وقال رئيس المهرجان ان الدورة الحالية شهدت تشكيل لجنة عليا للمهرجان، ضمت اهل الاختصاص سيكون مسؤوليتها ابتداء من الدورة الحالية بتوزيع المهام وتكليف القياديين. وسعدت جدا بتكليفي رئاسة الدورة الحالية، متمنيا ان اقوم بتسخير عصارة تجربتي في الارتقاء بالمستوى العام وبتوصية ومتابعة حثيثة وثقة أولانا إياها وزير الاعلام والثقافة رئيس المجلس الاعلى للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، والامين العام للمجلس د.محمد الجسار.



وعرج الزامل على اقتصار المنافسة على سبعة عروض مسرحية فقط تمثل ثلاث فرق مسرحية أهلية، هي: «الشعبي» و«الكويتي» و«الخليج» وفرقتا المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح الشباب، الى جانب القطاع الخاص المتمثل في فرقة باك ستيج وفرقة تياترو بعد انسحاب فرقة المسرح العربي وفرقة مسرح السلام لظروف خاصة.



ومن التجديد الذي شملته الدورة الحالية بعد إلغاء فكرة قائمة المكرمين تمت تسمية استحداث شخصية المهرجان وهو الفنان القدير سعد الفرج، وضيف المهرجان المسرحي السعودي سلطان البازعي رئيس هيئة المسرح في المملكة العربية السعودية، والفنانة زهرة الخرجي والفنانة العمانية فخرية خميس، بينما رشحت الفرق ممثليها المخرج خالد المفيدي ممثلا عن فرقة المسرح الشعبي، جمال اللهو ممثلا عن فرقة الخليج، الفنان عبدالله التركماني ممثلا عن فرق المسرح الكويتي، د.فهد العبدالمحسن ممثلا عن المعهد العالي للفنون المسرحية.



يذكر أن عددا من شركات ومؤسسات في القطاع الخاص حرص على دعم الدورة منها:



شركة أبيات.



مشاتل الشاهين.



دار النور للعطور.



مجموعة السلام.

بوستر الرواد.. نسي المفيدي!

تمنى المخرج المسرحي وممثل الفرق المسرحية الأهلية في اللجنة العليا للمهرجان حسين المفيدي التوفيق والنجاح للدورة الـ 23 لمهرجان الكويت المسرحي، مثمنا الجهود التي يقوم بها الامين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل حتى تكون الدورة الجديدة على المستوى المطلوب.



وأبدى خلال مداخلته في المؤتمر الصحافي إعجابه بالبوستر الذي ضم رواد الحركة المسرحية الكويتية، مشيرا الى ان هذا البوستر «نسي» ضم آخرين لهم بصمة واضحة في الحركة المسرحية والفنية، منهم «أبوي» علي المفيدي، الله يرحمه ويغفر له.



شكرا لمجهودكم والله يوفقكم، وهذا التنويه من باب المحبة.