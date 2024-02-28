أحمد الفضلي



انتهى المخرج خالد جمال من كل الأمور الخاصة بأحدث أعماله الفنية والمتمثلة بالمسلسل الدرامي «فرعون موسى» الذي يعد من أحدث الأعمال الخاصة بالدراما النفسية والتي تتضمن أحدث التقنيات الخاصة بمشاهد الرعب.



وأكد جمال لـ «الأنباء» أن مسلسل «فرعون موسى» من الأعمال المختلفة جدا عما يقدم في الفترة الماضية، والعمل يعتبر دراما نفسية اجتهدنا من خلالها لتقديم شيء مختلف باستخدام أحدث الأمور الخاصة بتصوير هذا النوع من المسلسلات بطريقة سينمائية مع فريق عمل متخصص، مشيرا إلى أن العمل لا يمكننا أن نصنفه كمسلسل رعب، فمسلسلات الرعب أو مختلف الأعمال التي تصنف كأعمال رعب لها طريقة وتقنيات خاصة لا تتوافر في أعمالنا حاليا.



وعن توقيت عرض العمل، ذكر أنه وفريق العمل قاموا بتجهيز العمل بشكل كامل من تصوير المشاهد وتنفيذ عملية المونتاج والمسلسل جاهز حاليا للعرض، موضحا أنه سيعرض قريبا ويتكون من 10 حلقات، وذلك عبر إحدى المنصات الإلكترونية بالإضافة إلى إحدى القنوات الخليجية، مشيرا الى أن العمل لن يكون ضمن الدورة الرمضانية المقبل، كونه ليس من نوعية الأعمال التي تعرض في الشهر الفضيل، فأغلب هذه الأعمال تتكون من 30 حلقة وذات طابع مختلف عن عملنا.



وفيما يتعلق بأبطال المسلسل ومؤلفه، أفاد جمال بأن المسلسل تم تصويره في الكويت بمشاركة عدد كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، أبرزهم عبدالله التركماني وعبدالله بهمن وشيماء سليمان وعلي الحسيني، ومن السعودية الفنانة روان الطويرقي، والمسلسل من تأليف نور البدري وأحداثه تمتد لأكثر من حقبة زمنية، حيث تمتد من العام 1998 إلى عام 2023.