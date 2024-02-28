عاطف رمضان



كشفت مصادر لـ «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد الإعلان عن طرح 317 قسيمة في قطعتي 3 و4 ضمن التوزيعة السابعة عشرة للضاحية الرابعة في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه من قسائم للتوزيعات الـ 17 في جنوب سعد العبدالله 4645 قسيمة خلال فترة اكثر من 3 شهور تقريبا، حيث أعلنت المؤسسة عن التوزيعة الأولى في 10 نوفمبر الماضي.



وأضافت المصادر ان 4645 قسيمة للتوزيعات الـ 17 تم توزيعها كالتالي:



318 قسيمة للتوزيعة الاولى من الضاحية الرابعة في جنوب سعد العبدالله، وبلغ عدد قسائم التوزيعة الثانية 240 قسيمة والتوزيعة الثالثة 254 قسيمة والتوزيعة الرابعة 300 قسيمة والتوزيعة الخامسة 258 قسيمة. وبلغ عدد قسائم التوزيعة السادسة 261 قسيمة والتوزيعة السابعة 304 قسائم والتوزيعة الثامنة 275 قسيمة والتوزيعة التاسعة 281 قسيمة والتوزيعة العاشرة 254 قسيمة والتوزيعة الحادية عشرة 258 قسيمة والثانية عشرة 258 قسيمة والثالثة عشرة 244 قسيمة.



والتوزيعة الرابعة عشرة عددها 262 قسيمة والتوزيعة الخامسة عشرة عددها 294 قسيمة والسادسة عشرة عددها 267 قسيمة، كما ان التوزيعة السابعة عشرة التي بصدد ان تعلن عنها المؤسسة عددها 317 قسيمة.