أعلنت مجموعة الوطني للثروات NBK Wealth الرائدة عالميا في مجال إدارة الثروات عن إطلاق سلسلة «قيادة الفكر» وهي مقالات ورؤى معمقة ستصدر بشكل شهري، وستغطي مجموعة واسعة من المواضيع ذات الصلة بحلول إدارة الاستثمارات والثروات.



وتستهدف سلسلة مقالات «قيادة الفكر» تزويد شريحة واسعة من القراء بالمعرفة ووجهات النظر القيمة والوصول إلى معلومات ثاقبة في هذا المشهد الاستثماري دائم التغير.



وستحتوي السلسلة على مساهمات فريق من المهنيين ذوي الخبرة في مجموعة الوطني للثروات يقدم من خلالها رؤى وتحليلات وأفكارا مبتكرة لجمهور واسع، فضلا عن كونها تغطي مواضيع متعددة تهدف إلى جذب القراء بمستويات مختلفة من التطور والمعرفة حول المسائل المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تلك التي تعنى بمواكبة اتجاهات الصناعة.



سلسلة المقالات ستكون ثرية بالاقتراحات وآراء الخبراء ووجهات نظر حول استراتيجيات وحلول الاستثمار التي يمكن أن تساعد القراء على اتخاذ قرارات مستنيرة والبقاء على اطلاع دائم بالاتجاهات الاستثمارية الحالية والمستقبلية.



كما ستشكل موردا ثمينا يسعى إلى تثقيف الأفراد وإلهامهم وتمكينهم في رحلتهم نحو التعلم، كما ستكون بمنزلة دليل لتوسيع المدارك بالمعرفة التي تواكب أحدث الاتجاهات والرؤى في عالم إدارة الاستثمارات والثروات.



الجدير بالذكر أن مجموعة الوطني للثروات والتي تعد إحدى كبرى المجموعات الإقليمية في مجال إدارة الثروات، تقدم مجموعة واسعة من الحلول الشاملة في مجالات الخدمات المصرفية الخاصة التي تشمل التخطيط المالي وإدارة الثروات، بالإضافة إلى إدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة تتواجد في 9 مدن تتوزع على 5 دول حول العالم.



ولدى المجموعة التي بلغ حجم الأصول المالية الشخصية لديها نحو 37.6 مليار دولار بنهاية عام 2023، فريقا من النخبة يمتلك خبرات واسعة يتكون من أكثر من 100 من خبراء الاستثمار والوسطاء.