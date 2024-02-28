أكد البنك الأهلي الكويتي مجددا التزامه بدعم قطاع التعليم من خلال الترويج لحساب الطالب +A وبطاقة ISIC للشباب مسبقة الدفع، من خلال التواجد في جناح خاص به في الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) والجامعة الأسترالية (AU).



وتعليقا على تواجد البنك في الجامعتين قالت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: أود أن أعرب عن التزامنا العميق بفهم احتياجات الطلاب وتوفير تجربة مصرفية مميزة لهم.



وحظي جناح البنك باهتمام كبير من الطلبة الذين أتيحت لهم فرصة التواصل المباشر مع ممثليه المتواجدين للاستفسار عن منتجات وخدمات البنك، بحيث كان فريق البنك على استعداد للرد على الأسئلة وتوفير فرصة قيمة لاكتساب رؤى أعمق حول مزايا هذه المنتجات المصرفية التي تركز على الطلبة.



وتابعت: حريصون على تقديم عروض وحملات ترويجية مخصصة لعملائنا، مع التركيز بشكل خاص على شريحة الشباب لدينا، بالتعاون مع شركائنا من مختلف القطاعات، ويخطط «الأهلي» لمواصلة تعزيز تواجده في المؤسسات الأكاديمية وفي الفعاليات لعرض حلوله ومنتجاته المصرفية المبتكرة لخدمة الطلبة بشكل أفضل.



ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة الموقع الإلكتروني للبنك وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على العروض والخصومات والحملات الترويجية التي يقوم بإطلاقها على مدار العام.