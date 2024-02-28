في إطار فعالية حملة «يا زين تراثنا» لعام 2024، قام البنك التجاري بتنظيم زيارة لطلاب مدرسة الكويت الانجليزية، ومدرسة التكامل العالمية، بهدف إطلاع الطلبة على بعض جوانب التراث الكويتي القديم وتعزيز سبل التواصل معهم وإطلاعهم على بعض المعلومات التراثية والعادات الكويتية وأنماط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي وكيف أصبحت في الوقت الحالي.



وفي تعليقها على هذه الزيارات، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: سعداء في البنك التجاري الكويتي بفعاليات حملة يا زين تراثنا الرامية في مجملها إلى إحياء التراث الكويتي القديم التي لطالما حرص البنك التجاري على رعايته والمحافظة عليه حيث يعكس التراث الكثير من حياة الشعب الكويتي وأفكاره وأحاسيسه وحاجاته، وطموحاته وآماله من خلال العادات والتقاليد والفنون الشعبية والحرف المختلفة.



وأوضحت الورع أن برنامج الزيارتين قد اشتمل على استضافة الحرفي جمال العلي لإقامة ورشة عمل شارك فيها الطلاب والطالبات بعمل لوحة فنية مبتكرة تجمع صور أمراء الكويت تم إهداؤها إلى إدارة المدرسة بنهاية كل زيارة، مع إقامة العديد من المسابقات التراثية المتنوعة. وقد تفاعل الحضور مع الأسئلة المطروحة عليهم، ونالت الفعالية إعجاب الطلاب والهيئة التدريسية ورسمت البسمة على وجوههم.



هذا، وقد تم توزيع هدية تذكارية على الطلاب تتماشى مع فعاليات الحملة التراثية، وهي من الزي الكويتي القديم، عبارة عن بخنق للبنات ووزار للأولاد، حيث عبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذا الزي الكويتي القديم.