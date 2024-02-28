حاول الرئيس الأميركي جو بايدن التقليل من أهمية الهواجس المحيطة بسنه، وذلك بظهوره في مقابلة مع مقدم البرامج الفكاهي سيث مايرز، سعى من خلالها إلى اجتذاب الناخبين المترددين والشبان قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية.



وقال بايدن البالغ 81 عاما لمضيفه إنه رهان أفضل من «الرجل الآخر»، ملمحا إلى منافسه الأوفر حظا لدى الجمهوريين الرئيس السابق دونالد ترامب البالغ 77 عاما.



وفي المقابلة المسجلة مسبقا، قال مايرز الذي عادة ما تستهدف نكاته في البرنامج على شبكة إن بي سي ترامب، إن عمر الرئيس الديموقراطي يمثل «قلقا حقيقيا للناخبين الأميركيين». ورد بايدن وسط ضحكات وهتافات الحاضرين «ينبغي النظر إلى الرجل الآخر.. إنه تقريبا في مثل عمري، لكنه لا يستطيع تذكر اسم زوجته».



وكان يشير بذلك إلى مشاهد سابقة في البرنامج عرض فيها مايرز مقطعا مصورا لترامب يشير فيها ترامب لزوجته ميلانيا باسم «مرسيدس». وأضاف: «ثانيا، فإن الأمر يتعلق بعمر أفكارك. أقصد هذا الرجل الذي يريد إعادتنا إلى الوراء». وانتقل بايدن إلى نيويورك لتسجيل المقابلة مع مايرز وتوجها لاحقا إلى متجر مجاور لشراء المثلجات.