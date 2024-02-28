الدوحة - فريد عبدالباقي



تعقد لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم اجتماعا صباح اليوم لمناقشة تقرير حكم ومراقب مباراة الوكرة والسد في الجولة الـ 14 لدوري قطر لكرة القدم والتي أقيمت بينهما على ستاد الجنوب، والأحداث المصاحبة للمباراة عقب نزول رئيس نادي الوكرة الشيخ خليفة بن حسـن آل ثاني، والأحداث المواكبة للمباراة والتي توقفت لأكثر من 10 دقائق ووفقا للتقارير التي ستقدم من مراقب الحكام جاسم الهيل إضافة إلى مراقب المباراة ومنسق المباراة عبدالله جاسم والحكم عبدالرحمن الجاسم ومتابعة المباراة عبر CD ومناقشة أحداثها المثيرة. وشهدت المواجهة وتحديدا في الدقيقة 61 إثارة عندما تغاضى حكم المباراة عبدالرحمن الجاسم عن احتساب ركلة جزاء لمصلحة الوكرة.