مبارك الخالدي



ابتعد اليرموك بصدارة دوري زين للدرجة الأولى بعد فوزه على الصليبخات بهدف دون رد سجله محترفه أليكس دي بيكساو قبل نهاية الشوط الأول (47) في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد التضامن ضمن منافسات الجولة الـ 13. وبهذا الانتصار حافظ «أبناء مشرف» على الصدارة برصيد 22 نقطة، فيما بقي الصليبخات في المركز الأخير برصيد 5 نقاط. وقدم برقان خدمة للمتصدر اليرموك بعدما أوقف الوصيف التضامن بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الساحل.



وارتفع رصيد «أبناء الفروانية» إلى النقطة الـ 18، فيما أصبح رصيد برقان 7 نقاط.