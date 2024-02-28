أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف عن الشكر للمواطنين والمقيمين على تفاعلهم واستجابتهم الإيجابية للتعليمات الصادرة عن «الداخلية»، ما كان له الأثر الكبير في الحد من الظواهر السلبية وخروج الاحتفالات بالأعياد الوطنية بالمظهر الحضاري المشرف للكويت. وأشاد الشيخ فهد اليوسف بحسب بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بدور منتسبي الوزارة وعلى رأسهم وكيل «الداخلية» بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف على جهودهم وحسن التنظيم والتنسيق والإعداد للإجراءات الأمنية لتأمين الاحتفالات الوطنية للبلاد، متمنيا دوام الأمن والأمان لوطننا الغالي الكويت.



من جانبه، بعث الفريق النواف ببرقية شكر الى منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وأفراد ولأبنائه وبناته المتطوعين بمناسبة نجاح عملية تأمين فعاليات الاحتفالات الوطنية وتحملهم أمانة المسؤولية بكل تفان وإخلاص.