يسعى إنتر إلى توسيع الفارق في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو» عندما يستقبل أتالانتا اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 21 من المسابقة.



ويتصدر «النيراتزوري» الترتيب برصيد 66 نقطة ويبتعد بفارق 9 نقاط حاليا عن مطارده يوفنتوس (57 نقطة)، الذي لعب مباراة أكثر، فيما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 46 نقطة والذي يطمح للمنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ويلعب اليوم كذلك ساسوولو مع نابولي في مباراة مؤجلة من المرحلة نفسها.



وفي ختام المرحلة الـ 26، عزز الأرجنتيني باولو ديبالا حظوظ روما بحجز مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتسجيله ثلاثية فريقه في الفوز الصعب على ضيفه تورينو 3-2.



وفرض ديبالا، بطل مونديال قطر 2022، نفسه نجما للقاء بتسجيله «هاتريك» في الدقائق 42 من ركلة جزاء و57 و69، في حين سجل الكولومبي دوفان زاباتا (44) والبديل الهولندي دين هويسن خطأ في مرمى فريقه (89) هدفي تورينو.



وقال مدرب روما دانييلي دي روسي «لقد ظهرت موهبة البطل. اللاعبون مثل باولو حاسمون وبالنسبة لي ينبغي عدم التشكيك فيهم أبدا».



وتابع «كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبا بعد العمل الشاق الخميس» عقب التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بعد الفوز على فينورد الهولندي بركلات الترجيح 4-2 اثر التعادل بالنتيجة ذاتها 1-1 ذهابا وإيابا.



ورفع روما رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، متأخرا بفارق 4 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. كما تقدم بفارق 4 نقاط عن فيورنتينا السابع الفائز على ضيفه لاتسيو 2-1.



في المقابل، مني تورينو بخسارته الثانية تواليا بعدما كان سقط على أرضه أمام لاتسيو 0-2 في المرحلة الماضية، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز العاشر.



وفرط لاتسيو بتقدمه بهدف الإسباني لويس ألبرتو في الشوط الأول (45)، لتهتز شباكه بهدفين في الثاني في غضون 8 دقائق عبر مايكل كايودي (61) وجاكومو بونافنتورا (69).



وأهدر الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس ركلة جزاء لفيورنتينا في الدقيقة 67.