سجل بام اديبايو 28 نقطة و10 متابعات ليقود فريقه ميامي هيت لتعويض غياب العديد من نجومه البارزين والفوز على ساكرامينتو كينغز 121-110 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل هيت انتصاره الرابع على التوالي رغم غياب نجميه جيمي باتلر وتيلر هيرو بجانب تيري روزاير. وأحرز جيمي جاكويز 26 نقطة لهيت، وأضاف كيفين لوف 19 نقطة في غضون 15 دقيقة فقط، وسجل هايوود هيغسميث 15 نقطة في النصف الأول الذي أنهاه هيت متقدما 65-62. وأنهى هيت مسيرة الانتصارات الـ 3 المتتالية لكينغز. وسجل دومانتاس سابونيس لكينغز 14 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، محرزا 10 نقاط أو أكثر من النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة للمرة الـ 21 في مسيرته.



وتصدر كيغان موراي قائمة هدافي كينغز بتسجيله 28 نقطة، وأضاف دي ارون فوكس 27 نقطة. كما فاز تورنتو رابترز على إنديانا بيسرز 130-122 بعد تسجيل سكوتي بارنس 21 نقطة و12 متابعة و12 تمريرة حاسمة، محرزا 10 نقاط أو أكثر من النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة للمرة الرابعة هذا الموسم.



وأحرز ار جي باريت 24 نقطة لرابترز وأضاف جرادي ديك 18 نقطة. وفي مباراة أخرى، قاد جوش هارت فريقه نيويورك نيكس لفوز مثير على ديترويت بيستونز 113-111 بعد تسجيله نقطتين حاسمتين قبل 2.8 ثانية من النهاية.



وسجل جالين برونسون 35 نقطة و12 تمريرة حاسمة لنيكس وأضاف هارت 23 نقطة و8 متابعات وساهم دونتي دي فينتشينزو في 21 نقطة. وتكفل كاد كونينغهام بتسجيل 32 نقطة و8 متابعات مقابل تسجيل جالين دورين 11 نقطة و16 متابعة لبيستونز.



وفي مباراة أخرى، فاز بروكلن نتس على مضيفه ممفيس غريزليس 111-86.