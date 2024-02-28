أكد مدرب جيرونا، ميتشيل سانشيز، أن هدفه الآن هو التأهل لدوري أبطال أوروبا عقب الانتصار الكبير لفريقه على رايو فاليكانو 3-0 في ختام منافسات المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وقال ميتشيل إن عودة جيرونا ليصبح الفريق الأكثر تهديفا في «الليغا» يجعلهم سعداء، والانتصار على رايو، بعد 3 مباريات دون فوز، يمنحهم الهدوء.



وأضاف «الكفاح من أجل التأهل لدوري الأبطال يمثل ضغطا جميلا للغاية والجميع يرغب في ذلك.. ينبغي الاستمتاع بذلك وتقديره».



وتابع «الضغط أمر جيد، لكن ينبغي أن نواصل اللعب باستمتاع. حققنا انتصارا مستحقا، لأن فرص التسجيل كانت من طرفنا».



ومضى ميتشيل «لا يزال هناك الكثير للقيام به، لكن الفريق كان بحاجة إلى الانتصار بعد ثلاث مباريات من دون فوز، اليوم (أول من أمس الاثنين) كان صعبا. النتيجة 3-0 ليست ما رأيناه على أرض الملعب، كل شيء كان مغايرا».



وسجل أهداف جيرونا الأوكراني فيكتور تسيغانكوف (53) والجناح البرازيلي سافيو (90+1 و90+5)، رافعا رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم. وشهدت المباراة طرد مدافع رايو فايكانو بيب تشافاريا في الدقيقة 76 بعد 12 دقيقة من دخوله أرض الملعب بعدما رفع الحكم بوجهه بطاقتين صفراوين في غضون 50 ثانية فقط.



وتقدم جيرونا للمركز الثاني برصيد 59 نقطة على حساب برشلونة (57) الذي كان نال الوصافة بفوزه على خيتافي 4-0 السبت، ومتأخرا بفارق 6 نقاط عن ريال المتصدر الفائز بصعوبة على إشبيلية 1-0 الأحد، وذلك قبل 12 مرحلة من النهاية.



وتجمد رصيد رايو فايكانو الذي تلقى خسارته الـ 11 هذا الموسم عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.