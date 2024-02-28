يعاني الشباب البريطانيون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما بشكل متزايد من أمراض ذهنية، ما يعوق إلى حد كبير دخولهم سوق العمل، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية ونشرت نتائجها أمس الاول.



ويواجه الشباب حاليا «أسوأ حالة صحة نفسية بين جميع الفئات العمرية» في بريطانيا، بحسب المركز البحثي الذي دعا إلى اتخاذ تدابير حكومية لمكافحة هذه المشكلة وتقديم الدعم لتجنب «ضياع جيل».



وتؤكد نتائج الدراسة أنه بالإضافة إلى جائحة كوفيد، فإن شبكات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) والمضايقات الإلكترونية التي تعززها تؤدي دورا كبيرا في تفشي الأمراض العقلية بين الشباب.



وهذه الامور لها عواقب ضارة على المسارات المهنية للشباب ودخلهم، وكذلك لها تبعات على أصحاب العمل والمالية العامة للدولة، بحسب «ريزوليوشن فاونديشن».



وبالتالي، أشارت الدراسة إلى أن الشباب الذين يعانون من أمراض ذهنية هم في كثير من الأحيان عاطلون عن العمل أو يشغلون وظائف منخفضة الأجر أكثر من سائر الشباب في العمر نفسه.