عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بالتزوير والاستيلاء على أموال تخص الغير.



وكانت الشاكية أفادت بأنها نسيت بطاقة السحب الخاصة بها في مركبة المتهم، وفي اليوم التالي فوجئت بوصول 3 رسائل نصية تبلغها بخصم نحو 700 دينار من رصيدها دون علمها أو موافقتها.



وأكد محامي الشاكية عبدالرحمن المقدم أن تحريات المباحث دلت على ارتكاب الجريمة، كما ظهر في صور فوتوغرافية التقطها البنك له خلال عمليات الخصم.



وقال المحامي المقدم إن القانون لا يعتد بصلة القرابة كمناط للإعفاء من العقوبات المترتبة على ارتكاب أية مخالفة أو جريمة بحق أي من الأقارب.