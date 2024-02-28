أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي ضبط 72 قطعة سلاح ناري وأكثر من ثلاثة آلاف طلقة ذخيرة خلال مداهمة منزل الممثل آلان ديلون وفتح تحقيق في حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.



وأكد المدعي العام جان سيدريك غو في بيان أمس، أن الممثل الفرنسي البالغ 88 عاما، والذي يعاني من مرض عضال «ليس لديه أي ترخيص يسمح له بحيازة سلاح ناري».



وحصلت المداهمة الخميس الماضي بعد بلاغ من قاضي الوصاية في 8 الجاري، إذ لاحظ الوكيل المسؤول عن الحماية القانونية لآلان ديلون خلال زيارة لمنزله أن الممثل كان يمتلك سلاحا ناريا، كما لوحظ أثناء المداهمة «وجود منصة للرماية في العقار»، وفق القاضي.



وعاد اسم الممثل المخضرم إلى واجهة الأحداث في صيف عام 2023 عندما قدم أبناؤه الثلاثة شكوى ضد مساعدته هيرومي رولان، لإساءتها معاملته.



وكانت مسألة وجود أسلحة في منزل ديلون في منطقة دوشي، حيث أشار إلى أنه يرغب في إنهاء حياته، موضوع جولة جديدة من الاتهامات بين أبنائه.