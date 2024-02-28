مريم بندق



أعلن ديوان الخدمة المدنية أمس الثلاثاء، عن ترشيح 457 مواطنا ومواطنة للتوظيف في الجهات الحكومية من المسجلين لدى الديوان، مبينا أنه مستمر في تلقي خطة الجهات الحكومية لاسيما احتياجاتها من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين. ودعا الديوان المرشحين إلى مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعته. هذا، وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن الدفعة تضم الباحثين عن عمل من المسجلين في الفترات السابقة، إضافة إلى المسجلين في الفترة الأخيرة. وأضافت: سيتم الترشيح للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي حسب طلبات هذه الجهات «الجماعية» وبالعدد من كل تخصص ذكورا وإناثا، كاشفة عن وقف قبول طلبات احتياج فردي.



ولفتت المصادر إلى أن الدفعة تضم الحاصلين على مؤهلات جامعية أو الدبلوم، ويشمل الترشيح غير المتخصصين (الحاصلين على الثانوية العامة فأقل من دون تدريب).