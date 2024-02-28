أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية بقيمة 53 مليون دولار للفلسطينيين في الوقت الذي طالبت فيه مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور بتوفير الحماية لعناصر الإغاثة في قطاع غزة الذي يشهد حربا.



وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID إن المساعدات ستمر عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمات غير حكومية.



وقالت باور أثناء إعلانها عن المساعدة في مقطع فيديو من الأردن، إن المساعدات الجديدة «يجب أن تصل إلى الأشخاص المحتاجين».



وأضافت «عمال الإغاثة، الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض في غزة لنقل الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه، يجب حماية عمال الإغاثة هؤلاء».



وأضافت «عليهم أن يعرفوا أن بإمكانهم القيام بعملهم دون أن يتعرضوا لإطلاق النار أو القتل»، من دون أن تذكر إسرائيل أو «حماس» التي تسيطر على غزة.



وبهذه المساعدة يصل إجمالي المساعدات الأميركية الطارئة للفلسطينيين إلى 180 مليون دولار منذ الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.