أكد المشاركون من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع (أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) في قمة «ويب قطر2024» اليوم الثلاثاء أهمية حضور القمة لما تقدمه من فرصة كبيرة لتبادل الخبرات مع رواد الاعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.



وقال المشاركون، في تصريحات لـ «كونا»، إن القمة تفتح الطريق امام الاستثمار في المشاريع الخاصة بالمشاركين وترويجها على المستويين المحلي والعالمي.



وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع على إتاحة هذه الفرصة لهم للتواصل مع العديد من رواد الاعمال وأصحاب الشركات والمشاريع والمبادرين والمستثمرين وخبراء قطاع التكنولوجيا.



وفي هذا الشأن، قال الشريك المؤسس في تطبيق «سبيديا» عبدالعزيز الفرحان إن الهدف من المشاركة في هذه القمة هو اكتشاف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا ومستقبلها ونقلها إلى دولة الكويت.



وأضاف الفرحان ان القمة تشهد حضور نخبة من أبرز الشخصيات والمبتكرين والمبدعين والمسؤولين من جميع أنحاء العالم وهو ما يسهم في تعزيز المعرفة واكتساب الخبرات.



وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة «كليكي» للذكاء الصناعي جابر الخضري عن مشاركته في القمة قائلا: إن هذه الفعاليات تسهم في توسيع المدارك العلمية للمشاركين من خلال التواصل مع رواد الاعمال والمخترعين ما يسهم في تطوير بيئة الاعمال في الكويت.



واشار إلى ان هذا الامر ينعكس إيجابا على المبدع والتطبيقات العلمية التي يقوم بها من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين.



من جهته، أكد الشريك المؤسس لشركة «مقايضة» المالكة لتطبيق «سويتش» عبدالرحمن المنيفي ان قمة «ويب قطر 2024» تشكل فرصة مهمة في التواصل مع مئات رواد الاعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة.



وأوضح ان النسخة الأولى من القمة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تستضيفها قطر تتميز بارتفاع عدد الشركات الناشئة المشاركة وهو امر مهم في التواصل مع رواد الاعمال وأصحاب هذه الشركات لاكتساب المزيد من الخبرات.



ولفت صاحب مشروع «برمج» أحمد معرفي إلى أنه يشارك في القمة عن طريق «مركز صباح الأحمد» لتمثيل موقع «برمج»، وهو اول موقع عربي لتعليم البرمجة بالعربي.



وقال إن المشاركة في القمة تمثل فرصة لتبادل المعرفة والعلم والخبرة من خبراء التكنولوجيا ورواد الاعمال.



من جهتها، قالت اخصائية التغذية ومؤسسة تطبيق «نوتري بوكس» نورة العسكر انها تشارك في القمة لمعرفة أبرز وأحدث ما وصل إليه العلم ورواد الاعمال في مجال التقنية الصحية وتبادل الخبرات والأفكار، إضافة إلى كيفية تطوير الاستثمار في التطبيق.



وأكدت أهمية هذه القمة العالمية التي تجمع العديد من المختصين والمهتمين بمجال التكنولوجيا الحديثة، معربة في هذا الصدد عن شكرها لمركز صباح الأحمد لمساعدتها وباقي المشاركين من المركز في التواصل مع هذه الكوكبة الكبيرة من المختصين من مختلف دول العالم.



بدوره، قال المدير التنفيذي ومؤسس تطبيق «اوبتمايز اب» بدر الكاظمي انه يشارك في القمة بتطبيق يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في حملاتهم الاعلامية، مشيرا إلى ان القمة تسمح له بالتعرف على بقية المشاريع المشاركة في نفس المجال، وذلك من اجل تطوير التطبيق ومعرفة احتياجات العملاء.



فيما كشفت مؤسسة شركة «سكان أكس» م.سارة ابورجيب عن مشاركتها في القمة باختراع جهاز كاشف للنزيف الداخلي والاورام الدماغية باستخدام الاشعاعات الآمنة، لافتة إلى أهمية هذه القمة لتبادل الخبرات والمعرفة العلمية مع المختصين في ذات المجال.



وأشارت إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تجمع الشركات ورواد الاعمال في ذات المجال وتبادل الخبرات معهم والاستفادة منها ونقلها إلى دولة الكويت، معربة عن شكرها لمركز صباح الأحمد لإتاحة مثل هذه الفرصة.



من جانبه، قال صاحب مشروع «ووديو» د.حيدر المهري إنه شارك في القمة بمشروع يحول مقاطع الفيديو إلى محتوى تفاعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ان تلك المشاركة تشكل فرصة في تطوير المشاريع الشبابية الكويتية من خلال التعرف على أبرز المشاريع العالمية.



وأكد أهمية مشاركته في هذه القمة العالمية في قطر والاحتكاك مع أبرز رواد الاعمال والمختصين والاستفادة من خبراتهم ونقلها إلى دولة الكويت لرفع اسم البلاد عاليا في مختلف المحافل الدولية.