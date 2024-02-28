أعلن النائب السابق أسامة الشاهين عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الشاهين، في رسالة فيديو مصورة: ألتقي بكم للشكر والعرفان والاعتذار، والشكر هو لله سبحانه وتعالى، ثم لهذا الشعب الكويتي الأصيل، وأبدأ بوالدي، حفظهما الله، وأسرتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة وجيراني وأصدقائي وكوادر الحركة الدستورية وناخبي وناخبات الدائرة الأولى وعموم أهل ديرتنا الغالية، الذين أكرموني بعد الله بثقة كريمة ونجاح متكرر طوال 5 فصول تشريعية، تشرفت فيها بتمثيل الأمة والرقابة على الحكومة والتشريع لدولتنا الغالية الكويت. وأضاف: أشكر لكم جميعا، وأعجز عن التعبير عن امتناني وعرفاني لهذه الثقة الغالية الكريمة المتجددة.



وزاد بقوله: أما الاعتذار والإعلان فهو اعتذاري عن عدم خوض الانتخابات هذا العام، وأعتذر لكل من قد يزعجه أو يفاجئه هذا الإعلان، ولكن لدي من الالتزامات والارتباطات الشخصية والخاصة ما يمنعني من أداء الأمانة على الوجه الأمثل تجاه هذا الوطن، وآمل منكم التماس العذر وتفهم مثل هذه الظروف، وهو اعتذار مليء بالتفاؤل والأمل بتلبية شعبية كبيرة للدعوة الأميرية السامية لاختيار الأفضل والأصلح وهبة شعبية كبيرة للاستمرار بالخارطة التشريعية التي حظيت بما يشبه الإجماع داخل البرلمان، وبالخطوات الحكومية الإصلاحية التي نشهدها، وبإذن الله تتتابع، وهو مشهد مليء بالأمل والتفاؤل ومشاعري مليئة بالشكر والعرفان لكم، وأقول «رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا»، والشكر للجميع، وعلى الخير والمحبة والسلام نلتقي معكم.