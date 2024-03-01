التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية أذربيجان الصديقة جيهون بارايوف على هامش أعمال منتدى أنطاليا الديبلوماسي الثالث الذي يعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، كما تم استعراض الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162، وتمت خلال اللقاء كذلك مناقشة مستجدات الأزمة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا الصديقتين.