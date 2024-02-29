توفي رجل الأعمال البريطاني اليهودي اللورد «جاكوب روتشيلد»، البارون الرابع للعائلة التي تعد من أغنى عائلات العالم، صاحبة العلاقة الوثيقة بإسرائيل، عن عمر يناهز 87 عاما.



وقالت أسرة روتشيلد في بيان: «كان لوالدنا جاكوب حضور بارز في حياة الكثير من الناس وكان مصرفيا بارعا وبطلا محبا للفنون والثقافة وخادما لبلده بإخلاص، وداعما متحمسا للقضايا الخيرية.



اسم العائلة كان موضع الكثير من الجدل والشائعات، خاصة وأنها كانت في قلب الأحداث السياسية الرئيسية على مدار العديد من القرون الماضية ومولت العائلة العديد من العمليات العسكرية والحروب وحتى التبرعات لنقل المهاجرين اليهود إلى فلسطين.



وأعلنت مؤسسة روتشيلد، وهي مؤسسة خيرية بريطانية كان يرأسها، وفاة جاكوب بعمر 87 عاما. ولم تحدد متى وأين توفي أو سبب الوفاة.



ينحدر روتشيلد - وبشكل أكثر رسمية البارون روتشيلد الرابع - من ماير أمشيل روتشيلد، تاجر العملات المعدنية في الحي اليهودي في فرانكفورت، الذي أرسل 4 من أبنائه الخمسة إلى فيينا ولندن ونابولي وباريس سعيا وراء الثروة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر.



وفي معظم فترات القرن التاسع عشر، كانت عائلة روتشيلد أكبر بنك في العالم «بفارق كبير»، كما كتب جوناثان شتاينبرغ، الباحث الأميركي، في مجلة لندن ريفيو أوف بوكس في عام 1999. وأضاف شتاينبرغ، وهو الابن الذي أسس فرع البنك في لندن، «يمكن مقارنته ببيل غيتس اليوم».



ثروة عائلة روتشيلد وأصولها



معظم الروايات عن ثروة عائلة روتشيلد تعود أصولها إلى قرار تمويل الجيش البريطاني في الحروب النابليونية. لكن السلالة الأوسع ازدهرت من خلال ترسيخ روابطها العائلية وتنمية «كل من كان على قمة المجتمع الأوروبي خلال هذه الفترة»، بحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز».



في ظل هذه الخلفية التاريخية، انضم جاكوب روتشيلد إلى ذراع إمبراطورية العائلة في لندن في بنك N.M. Rothschild & Sons في عام 1963.



في ذلك الوقت، كان عالم التمويل العالي الحذر والمزدحم في لندن لا يزال على بعد عقدين من التحول نحو الرأسمالية الحرة التي بلغت ذروتها فيما يسمى بالانفجار الكبير عام 1986، والذي أدى إلى تحرير بورصة لندن للأوراق المالية.



فرع لندن للإمبراطورية المالية



وبدت البنوك التجارية البريطانية في الحي المالي في لندن، ضئيلة أمام القوة المالية المزدهرة في وول ستريت، الأمر الذي أدى إلى تزايد الضغوط من أجل اتباع أساليب جديدة.



كان روتشيلد يفضل منذ فترة طويلة دمج فرع لندن للإمبراطورية المالية لعائلته مع بنك تجاري آخر، إس جي واربورغ، لكن الخطة عارضها ابن عمه إيفلين دي روتشيلد ووالده، فيكتور، العالم والعضو السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني «MI5».



لذلك قرر الانفصال. قال روتشيلد في عام 1965: «علينا أن نحاول أن نجعل من أنفسنا بنكا للأدمغة بقدر ما هو بنك للأموال».



وبطريقة ما، كان يتحدى ثقافة السيطرة على الأسرة والسرية التي ميزت تعاملاتها منذ البداية.



وراثة الأسهم



بدأ انخراط العائلة طويل الأمد مع رجل واحد، هو إدموند دي روتشيلد، حافظ نجل إدموند جيمس دي روتشيلد، إلى جانب زوجته دوروثي، على علاقات وثيقة مع حاييم وايزمان. ومن خلال ربط وايزمان باتصالاتهم مع النخبة السياسية البريطانية، أثبت الزوجان فعاليتهما في إصدار وعد بلفور عام 1917، الذي أعلن دعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين والتي كانت تحت الحماية البريطانية.



منذ فترة طويلة تعود إلى عام 1810، «كانت سياسة الأسرة تستبعد أحفاد الإناث وجميع الأصهار من أي جزء من العمل»، كما كتب الباحث شتاينبرغ. «تخلى كل من الشركاء الأوليين عن حقوق زوجته في الاطلاع على الحسابات وأقسموا على السماح فقط للأحفاد الذكور المباشرين بوراثة الأسهم».



كان الزواج خارج الديانة اليهودية لعائلة روتشيلد أمرا مستهجنا، الزواج داخل الأسرة لم يكن معروفا.



وكتب شتاينبرغ: «من بين 21 زيجة بين أحفاد ماير أمشيل بين عامي 1824 و1877، كان ما لا يقل عن 15 زواجا بين أحفاده المباشرين».



تخفيف قواعد العائلة



في حين أن قواعد العائلة قد خففت بحلول أوائل الستينيات، فإن مقترحات روتشيلد للاندماج مع إس جي واربورغ اصطدمت وجها لوجه مع التقاليد. بالنسبة لفيكتور وإيفلين دي روتشيلد، «كان الحفاظ على السيطرة على الأسرة له الأسبقية على التوسع»، كما كتب المؤرخ البريطاني نيال فيرغسون في كتابه «بيت روتشيلد» (1998)، وهو دراسة ضخمة عن الأسرة. وكتب فيرغسون أن الاشتباك يمثل «شقاقا خطيرا داخل الفرع الإنجليزي للعائلة».



تم حل النزاع فقط في عام 1980، عندما اتفق الشركاء المتناحرون على أن بنك العائلة، N.M. Rothschild & Sons، سيعمل بشكل منفصل عن الكيان الانفصالي لـ «جاكوب» J. Rothschild & Company، الذي ستكون أصوله الرئيسية معروفة بالأحرف الأولى من اسمها: RIT، لصندوق روتشيلد للاستثمار.



تقاعد جاكوب روتشيلد من منصبه كرئيس لشركة RIT Capital Partners في عام 2019. وفي ذلك العام، قدرت ثروته الشخصية من خلال مؤشر بلومبرغ للمليارديرات بأكثر من مليار دولار.



ولد ناثانيال تشالز جاكوب روتشيلد في بيركشاير، إنجلترا، في 29 أبريل 1936، لفيكتور روتشيلد، بارون روتشيلد الثالث، وزوجته الأولى باربرا جوديث (هتشينسون) روتشيلد.



بنك أسرة روتشيلد



درس التاريخ في جامعة أكسفورد قبل انضمامه إلى بنك الأسرة. بعد استقالته من رئاسة RIT، انخرط في سلسلة من المشاريع، بما في ذلك محاولة فاشلة في عام 1989 مع مستثمرين آخرين للاستحواذ على شركة British American Tobacco مقابل 21 مليار دولار.



وحافظ على شبكة واسعة من الاتصالات الدولية، حيث عمل كنائب لرئيس تلفزيون بي سكاي بي التابع لروبرت مردوخ، وكمستشار للأمير تشالز آنذاك. وكان عضوا في المجلس الاستشاري الدولي لمجموعة بلاكستون، وهي مجموعة رائدة في مجال الأسهم الخاصة، وشارك في تأسيس مجموعة جي روتشيلد للتأمين في عام 1991، وهي شركة لإدارة الثروات تعرف الآن باسم سانت جيمس بليس.



ولم تكن كل مناوراته خالية من الجدل. وفي عام 2003، ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أنه أبرم اتفاق وصاية مع ميخائيل خودوركوفسكي، قطب النفط الروسي وعدو بوتين، لنقل حصة خودوركوفسكي في شركة يوكوس للنفط إلى روتشيلد في حالة اعتقاله. وقد ألقي القبض على خودوركوفسكي في أكتوبر 2003 ونفي فيما بعد. ولم يؤكد روتشيلد هذه التقارير.



إلى جانب حياته المهنية كممول رفيع المستوى، لعب روتشيلد دورا نشطا، وإن كان سريا في بعض الأحيان، في إسرائيل، حيث أشرف على الأنشطة الخيرية لعائلته منذ فترة طويلة هناك كرئيس لمؤسسة ياد هنديف.