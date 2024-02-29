

استقبل القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا د.أحمد المخيال الخبير الزائر د.علي عبدالله القرني من جامعة طيبة في المملكة العربية السعودية لتقييم برامج الماجستير والدكتوراه في تخصص اللغة العربية وآدابها، وذلك بحضور العميد المساعد للشؤون الطلابية د. علي الصراف، ومدير برنامجي الماجستير والدكتوراه بتخصص اللغة العربية أ.د.حبيب بوهرور، ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالإنابة أ.د.حسين بوعباس.



وهدفت الزيارة إلى التقييم الدوري للارتقاء ببرامج الماجستير والدكتوراه في تخصص اللغة العربية وآدابها.



وعبر الخبير الزائر أ.د.علي القرني عن سعادته لتواجده في الكويت، مشيدا بالجهود المبذولة من قسم اللغة العربية وآدابها والتي ظهرت بشكل واضح من خلال البرامج المرنة والغنية التي تجمع المواد المشتركة بين طلبة شعبتي اللغة والأدب.



واستعرض مجموعة من الإيجابيات والمميزات التي توفرها الجامعة ويوفرها القسم للطلبة المنتسبين ومن أهمها تقديم الدعم الذي يحتاجه الطالب من خلال التواصل معه وتوجيهه وتوفير المصادر المتنوعة التي تساهم في علو جودة عمله المقدم سواء في برنامج الماجستير أو الدكتوراه، إلى جانب تنوع الطلبة المنتسبين للبرامج من دول متعددة من الكويت والخليج والوطن العربي وغيرها من الدول، مما يدل على تميز البرنامج وجاذبيته.



كما قدم مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير البرامج بشكل أكبر وتسهل على أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على حد سواء.