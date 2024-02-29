عبدالعزيز الفضلي



طلبت وزارة المالية من «التربية» السماح لفريقها الخاص بعقد لقاءات وورش تعريفية حول الثقافة الضريبية لطلاب المرحلة الثانوية.



وقالت «المالية» في كتابها والذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: بعد الحصول على موافقة «التربية» في عام 2019 لعقد حلقات نقاشية وزيارات تعريفية لإثراء الثقافة الضريبية لطلبة وطالبات الصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي بالمرحلة الثانوية وبعد امتناع بعض الإدارات المدرسية عن التعاون في هذا الجانب بحجة قدم كتاب الموافقة، نأمل منكم تجديد كتاب الموافقة والإيعاز لمديري المناطق ومديري الأنشطة بالسماح بعقد هذه اللقاءات في المدارس مع اضافة شريحة المعلمين للفئات المستهدفة لما لهم من دور فعال في المجتمع.



ومن جهة أخرى، وفيما انتهت منطقة الفروانية التعليمية من اجراءات ترفيع المستوى الوظيفي لـ 1620 معلما ومعلمة من الكويتيين والخليجيين العاملين في المنطقة، واصل طلبة المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة غيابهم عن الدراسة لليوم الثاني على التوالي، حيث كشفت مصادر تربوية ميدانية لـ «الأنباء» ان المدارس شهدت يوم أمس غيابيا جماعيا، اذ وصلت نسبة الحضور الطلابي إلى 0% في اغلب المدارس، مشيرة إلى ان المعلمون التزموا بالدوام حتى نهايته.



وأوضحت المصادر ان الادارات المدرسية ابلغت المناطق التعليمية بنسبة حضور الطلبة، داعية اولياء الامور الى حث ابنائهم على الالتزام بالدوام المدرسي.