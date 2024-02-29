أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن الوزارة لا تدخر جهدا من أجل تذليل كافة العقبات أمام العمل الخيري والدعوي بما يعكس وجه الكويت المشرق وعطاءها في الداخل والخارج.



ونوه الوزير السعود خلال استقباله وفدا من لجنة التعريف بالإسلام برئاسة مديرها العام عمار الكندري بجهود اللجنة ومشاريعها الدعوية والمجتمعية التي تحقق المنفعة المجتمعية والدينية تحت مظلة وزارة الشؤون.



من جانبه، ثمن الكندري جهود الوزارة وتسخيرها كل الإمكانات والطاقات لإنجاح العمل الخيري والدعوي الكويتي بما يساعد في تجاوز كثير من التحديات، معتبرا أن اللجنة جسر من جسور التواصل الثقافي والحضاري بين المجتمع الكويتي ومختلف الجنسيات ما يسهم في تعزيز الوعي بثقافة المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده.



وذكر أن دور اللجنة لا يتوقف على التعريف بالإسلام ونطق المهتدي الجديد للشهادتين، بل تتولى رعاية المهتدي وتعليمه العلوم الشرعية واللغة العربية بهدف تمكينه وتأهيله ليكون نموذجا فاعلا في المجتمع.



واستعرض الوفد خلال اللقاء إنجازات اللجنة ومسيرتها الدعوية وأبرزها هداية أكثر من 94 ألف مهتد ومهتدية من ضيوف الكويت من أبناء الجاليات غير الناطقة بالعربية، وذلك منذ تأسيسها عام 1978.