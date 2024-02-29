بيروت - عامر زين الدين



تحت عنوان «غزة والقدس وكل فلسطين من العدوان إلى الطوفان»، عقد لقاء صحافي في فندق الكورال بيتش في بيروت، بدعوة من مؤسسة القدس الدولية وبحضور لممثلين عن المرجعيات الدينية والسياسية.



ورأى خلالها رئيس المكتب السياسي لـ «حركة حماس» اسماعيل هنية في كلمة تلفزيونية ان «مفاوضات وقف النار هي للتخفيف من الآلام عن شعبنا، وان الاحتلال الاسرائيلي يؤسس في عدوانه اليوم لمعارك قادمة باتجاه المسجد الاقصى، وأن الحد الادنى الذي نرتضيه هو الالتزام بالوضع القائم وفقا للقانون الدولي، وان المسجد سيكون عنوانا مفتوحا للمواجهة والتحرير»، داعيا «الشعب الفلسطيني في اليوم الاول من رمضان للتوجه إلى المسجد للصلاة والاعتكاف وكسر الحصار، والى المقاومة في رفح لأن ما تشهده المدينة يؤسس ايضا لخطة تهجير شاملة ومجازر».