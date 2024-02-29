طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس المجتمع الدولي بإنهاء معاناة الفلسطينيين وإيقاف إطلاق النار الفوري والدائم في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفيع المستوى من أعمال دورته الـ 55 المنعقدة في جنيف التي شدد فيها على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطالبا بإنهاء الاحتلال على الاراضي الفلسطينية. وأدان البديوي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وسياسة التجويع والقتل التي تنتهجها قوات الاحتلال، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وندد بازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وهي أرض فلسطينية محتلة.



كما أكد البديوي التزام مجلس التعاون الخليجي بمبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وحقوق ذوي الإعاقة وأهمية تعزيز التعاون والشراكة بين دول الخليج وفي المنطقة.



وحذر الأمين العام لمجلس التعاون من تزايد موجات «الإسلاموفوبيا»، مشددا على ضرورة دعم الحوار واحترام حرية التعبير.