مفرح الشمري



استعدادا لشهر رمضان المبارك، واصلت إذاعة الكويت تسجيل مسلسلاتها الدرامية التي تبث طوال الشهر الكريم، حيث شهد استديو الدراما أمس الاول تسجيل المسلسل الاذاعي «صفحة يديدة» الذي سيبث عبر اثير اذاعة البرنامج الثاني، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة د.يوسف السريع ومراقب الشؤون البرامجية في البرنامج الثاني الاعلامي ابراهيم ماتقي ورئيس قسم شؤون الممثلين في قطاع الإذاعة الفنان عبدالكريم خليل اسماعيل.



مسلسل «صفحة يديدة» بطولة عبدالرحمن العقل، وحمد مساعد،وباسمة حماده، وعبدالناصر الزاير، وعبير الجندي، وسعود الشويعي، وأسامة المزيعل، وعمر البكر، وكفاح الرجيب، وحسين الرفاعي، وعبدالله العتيبي، وبدر جمال ومجموعة من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أنوار التنيب وإخراج محمد الفرج، وتدور أحداثه حول المشاكل الاسرية وكيفية التغلب عليها، وذلك من خلال عائلة «ام عامر» وعائلة «بوفيصل» اللتين ترتبطان بصلة قرابة قوية، حيث يتضح من خلال الاحداث الخلاف الدائم بين العائلتين اللتين تمران بمطبات وعقبات، ولكن بحكمة الابناء ترجع الامور وتقوى صلة القرابة بين العائلتين.