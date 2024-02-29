أحمد الفضلي



انتهت الفنانة أبرار بوسيف من تصوير كل مشاهدها الخاصة بتجاربها الفنية لرمضان 2024 والذي من المنتظر أن يشهد تجاربها الأولى كممثلة في عملين، هما «ياسين عبدالملك» و«ملفات منسية» بعد مشاركتها في أعمال سابقة كمساعد مخرج وعلاقات عامة أبرزها «خيوط معازيب» و«مطر صيف» و«سرك الخافي» وغيرها من المسلسلات.



من جانبها، أعربت أبرار عن بالغ سعادتها بالمشاركة في الدراما الرمضانية لهذا العام، خصوصا أن التجربة جاءت بعد العمل كمساعد مخرج وعلاقات عامة في أعمال سابقة، أتت الفرصة حاليا لإثبات الذات من خلال مسلسلين هما «ياسين عبدالملك» و«ملفات منسية» وهذان العملان سينافسان بقوة في السباق الرمضاني لما يحتويانه من نصوص رائعة ورؤية إخراجية مميزة ومشاركة نجوم كبار.



وأفادت بوسيف بأن مسلسل «ياسين عبدالملك» شكل فرصتها الأولى لتقديم نفسها كممثلة أمام كبار الدراما الكويتية، في مقدمتهم القدير سعد الفرج وعبدالرحمن العقل وحسين المهدي وفتات سلطان وليالي دهراب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف محمد النشمي وإخراج مناف عبدال، وأتوقع أن العمل سيكون ضمن الأعمال التي ستحصد كماً كبيرا من المشاهدة في رمضان المقبل، وأجسد من خلاله شخصية ستترك إن شاء الله انطباعا جيدا عن المشاهد وستكون بمثابة هوية تعريفية لي.



وعن ثاني الأعمال، ذكرت بوسيف، من خلال حديثها لـ «الأنباء»، أن مسلسل «ملفات منسية» منحني مساحة أكبر لتقديم نفسي من خلال ثنائي رائع جمعني بالفنانة مرام البلوشي، حيث سيكون للثنائي دور كبير في أحداث العمل الذي كتب نصه محمد النشمي ويخرجه مناف عبدال، ويشارك في بطولته خلاف مرام البلوشي، كل من شجون الهاجري وعبدالله بوشهري والنجمة الكوميدية شيماء سيف وغيرهم من النجوم، والعمل يشهد تنقل الأبطال بين أكثر من حقبة زمنية، وتم تنفيذه بطريقة احترافية سيكون لها دور كبير في نجاح المسلسل عند عرضه في رمضان المقبل.



وفيما يتعلق بدعم زوجها المخرج مناف عبدال، قالت بوسيف إن زوجها مناف كان ولا يزال الداعم الأول لها في العمل قبل وبعد الزواج، حيث سبق وأن اجتمعا في العديد من الأعمال أثناء عملها في العلاقات العامة أو كمساعد مخرج، وأن هذا الدعم سيكون أحد أسباب النجاح، خصوصا أن مناف له خبرة كبيرة في أعمال الدراما من خلال سنوات عمل طويلة، وإن شاء الله يستمر هذا الدعم المقدم من زوج لزوجته لحين الوصول إلى النجومية.