

بشار جاسم الكندري



يتألق المذيع عياد الأسلمي بتقديم فقراته عبر شبكة «تفتيش» الإلكترونية، حيث انه تميز في الآونة الأخيرة من خلال التقارير التي يقدمها عبر قناة سراة الإلكترونية.



«الأنباء» هاتفت عياد وسألته عن خروجه من قناة «سراة»، حيث قال: «ما في سبب أو خلاف بيني وبين الاخوان، وكل ما في الموضوع ان جاني عرض افضل من خلال شبكة «تفتيش» الإخبارية قبل شهر تقريبا ووافقت وانضممت لهم على طول وكل الشكر لـ «سراة» على كل ما قدموه لي قبل انضمامي لشبكة تفتيش».



وعن طموحه في تقديم البرامج، قال: «طموحي كبير لأني تعبت على نفسي جدا، فأنا معلم لغة عربية، وشهادتي لغة عربية مساند اعلام وأحب اللغة العربية، وأحب البرامج السياسية، وأطمح لأن اقدم برنامجا سياسيا أو ثقافيا على قناة العربية وقناة الحدث، فأنا من مدرسة الإعلامي الكبير تركي الدخيل وهو اللي حببني في نوعية هذه البرامج».



يذكر أن عياد الأسلمي كانت بدايته مع قناة المجلس وتدرب في قناة الراي والوطن من خلال الدورات التلفزيونية، وبعدها قدم في قناة الجهراء اليوم.