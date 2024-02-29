زيادة المواقع الاستثمارية في الوزارة وطرح مزايدات استثمار أخرى لـ «الخاص«





أكد مدير إدارة الخدمات العامة في وزارة الصحة د.محسن الرشيدي لـ«الأنباء» وجود دراسة على المدى البعيد لتخصيص مساحات من الأراضي لإنشاء مساكن للهيئة التمريضية والفنية بديلة عن المساكن المستأجرة.



وقال ان إدارة الخدمات العامة التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الصحة من مهامها توفير السكن للهيئة التمريضية والفنية وكذلك حماية وحراسة والبحث عن الفرص الاستثمار والزراعة التجميلية بمرافق الوزارة.



وأضاف ان مراقبة الزراعة تقوم بمجهود كبير في تجميل وزراعة المرافق الصحية التابعة للوزارة بهدف ظهورها بمظهر جمالي يليق بواجهات الدولة، كذلك تملك الحدائق في المستشفيات تأثيرات إيجابية تنعكس علي المرضى، وقمنا مؤخرا بتدشين حملة للتشجير بتوجيهات وزير الصحة والوكيل المساعد لشؤون الخدمات.



وفيما يخص الاستثمار، قال ان الوزارة تعمل جاهدة على البحث عن أماكن يمكن استثمارها في المرافق الصحية أو ديوان عام الوزارة عن طريق طرح مزايدات لزيادة إيرادات الدولة حسب توصيات مجلس الوزراء.



وحول الاستثمارات التي يعمل عليها، قال الرشيدي ان الاستثمارات المطلوبة في وزارة الصحة حسب القرار الوزاري ممثلة في «مكائن المواد الغذائية والمرطبات والقهوة سريعة التحضير والكافيتريا واجهزة السحب الالي والبقالات و«الكوفي شوب» ومحلات الطباعة والتصوير ومستلزمات الاسنان... إلخ.



وخلال العام 2023 بلغت قيمة الايرادات من هذه الاستثمارات ما يقارب اكثر من مليوني دينار، كما بلغت منذ العام 2024 حتى اليوم 5 ملايين دينار بعد توقيع عقود جديدة.



وفيما يتعلق بشركات الأمن والحراسة، قال نقوم بالتعاقد مع أفضل شركات الامن والحراسة من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة لحماية وحراسة المنشآت الصحية، حيث تم إدراج العمالة الوطنية في عقود الأمن والحراسة لخلق مزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية.



وحول مساكن الهيئة التمريضية وهل هناك توجه لإنشاء مساكن جديدة، قال نعم، هناك دراسة جار العمل عليها لتخصيص أراض لإنشاء مساكن للهيئة التمريضية والفنية بديلة عن المساكن المستأجرة وجار اخذ موافقات بهذا الشأن.



كما أكد العمل على زيادة المواقع الاستثمارية في الوزارة وطرح مزايدات استثمار مواقع للقطاع الخاص، وذلك لتعظيم المدخول الناتج عن الاستثمارات.





