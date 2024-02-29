استقبلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا سفير الهند لدى الكويت د.أدارش سويكا ووفدا من السفارة لافتتاح ركن للكتب المهداة من سفارة الهند في مكتبة الجامعة.



ورحب رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين بالسفير الهندي والوفد في مراسم افتتاح الركن في المكتبة والذي حضره مجموعة من الهيئة التدريسية وموظفي الجامعة. وتعد هذه المبادرة مقدمة من سفارة الهند لجميع الجامعات الخاصة في الكويت من خلال توفير مجموعة من الكتب في مختلف المجالات العلمية، الثقافية والأدبية.



وأشاد البقاعين بالعلاقة القوية التي تربط الجامعة منذ بداية تأسيسها، وأعرق الجامعات الهندية وبخاصة الزمالة الأكاديمية مع المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي (IIT - Delhi) ومع السفارة، مبينا ان هذه المبادرات التي تستقبلها الجامعة تحت بند توطيد العلاقات مع السفارات بما يخدم مصلحة الطالب لتعزيز الدور التعليمي الذي تقدمه الجامعة من خلال الاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى والاستفادة من رؤية المؤسسات الأخرى في مجال العلم والتعليم. وأكد البقاعين اعتزاز الجامعة بالتعاون المشترك مع السفارة، متمنيا توسع العلاقات في فعاليات ثقافية وعلمية أخرى.



بدوره، أشار السفير الهندي إلى أن السفارة سعت من خلال توفير مجموعة الكتب إلى إثراء مكتبة الجامعة بالكتب المتنوعة لكي تضاف إلى رصيد الجامعة، وإعطاء الفرصة للطلبة والأساتذة للتعرف على الحضارة والثقافة الهندية الغنية، وأنها من أولى الجامعات التي تستثمر فيها السفارة سبل التعاون خاصة أن الجامعة لديها شراكة مع المعهد الهندي للتكنولوجيا.