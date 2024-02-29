احتفلت الجامعة الأمريكية الدولية بالاستكشاف الفني والابتكار، وذلك خلال أسبوع التصميم المنتظر بشغف، والذي نظمته كلية الفنون والتصميم، حيث بدا الحرم الجامعي زاخرا بالإبداع واجتمع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والضيوف المتميزون للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة المفيدة.



وشهد أسبوع التصميم في كلية الفنون والتصميم بالجامعة مجموعة متميزة من المتحدثين، بما في ذلك المهندس المعماري بشار السالم والفنانة المبدعة نيفين حاجم، حيث سلطت محاضراتهم المحفزة للتفكير ضوءا لا يقدر على العالم المتطور باستمرار للفن والتصميم، ملهمين المشاركين لدفع حدود إبداعهم.



بالإضافة إلى المحاضرات المثيرة، قدم أسبوع التصميم ورش عمل عملية قادها محترفون في الصناعة، حيث قدمت للطلاب مهارات وتقنيات عملية، مما يمكنهم من تحقيق رؤاهم التصميمية في الحياة ابتداء من التصميم الغرافيكي إلى التصميم المعماري، وكان لدى المشاركين الفرصة لاستكشاف مجموعة متنوعة من التخصصات وتنمية مهاراتهم.



وكانت الرحلات الميدانية إحدى أبرز نقاط أسبوع التصميم، حيث سمحت للطلاب بالحصول على إلهام وتفاصيل من العالم الحقيقي، وقدمت الزيارات إلى المعارض الفنية المحلية والمعالم المعمارية واستديوهات التصميم التي تعرض قيما لأنماط وممارسات فنية مختلفة، كتجربة تعلم متاحة للجميع.



وكانت مسابقة التصوير حدثا مميزا، حيث عرضت مواهب وإبداع المصورين الطلاب في الجامعة، وقام المشاركون بتجسيد جوهر التصميم في محيطهم، مما يظهر عينا حادة للتكوين والترويج من خلال صورهم.



وجلب فن الغرافيتي عنصرا من الثقافة الحضرية إلى أسبوع التصميم، مع العروض الحية والجلسات التفاعلية التي أثارت حوارات حول الفن ودوره في المجتمع، وأضافت اللوحات الجدارية النابضة بالحياة التي خلقت خلال الحدث طاقة ديناميكية للبيئة الجامعية، ملهمة للإبداع والحوار بين الطلاب والزوار على حد سواء.