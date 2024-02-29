أحمد خميس



نجحت 4 مراكز إطفاء، وهي المنقف والفحيحيل والبدع والسالمية، في السيطرة على حريقين اندلعا في شقتين بمنطقتي المنقف والسالمية أمس وأمس الأول دون إصابات تذكر، واقتصرت الخسائر على مادية، وفتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.



وقالت قوة الإطفاء ان فرقتي المنقف والفحيحيل توجهتا ظهر أمس للتعامل مع حريق شقة بعمارة في منطقة المنقف بالدور الأول حيث تم إخلاء العمارة من السكان وإخماد الحريق دون وقوع أي إصابات تذكر.



وأضافت ان فرقتي إطفاء من مراكز البدع والسالمية تعاملتا أيضا أمس الأول مع حريق عمارة بالدور الثاني في منطقة السالمية.



هذا، وتمت مكافحة الحريق وإخماده دون وقوع إصابات.