برئاسة القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.جاسم الحمدان شاركت جامعة الكويت في الأسبوع الثقافي العلمي التاسع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون والمقام في قطر خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير بمشاركة 8 طلبة من مختلف كليات جامعة الكويت، ومشرف الوفد رئيس القسم الفني بإدارة الأنشطة الثقافية والفنية بدر المطيري.



وقد فاز الطالب معاذ عبدالعزيز الفضلي من كلية التربية بجامعة الكويت بالمركز الثاني خلال مشاركته في مسابقة الأسبوع الثقافي والعلمي التاسع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون في قطر تحت شعار «نحو اقتصاد معرفي خليجي واعد» ضمن مسابقة بحثية في المجال الثقافي والاجتماعي عن بحثه بعنوان «معوقات إعداد وتطبيق الخطة التربوية في تعليم الطلبة ذوي الإعاقة من وجهة نظر عينة من معلمي ومعلمات التربية الخاصة في دول الخليج العربي والحلول المقترحة لها» بإشراف د.عهود ناصر الهاجري من كلية التربية، كما شارك وفد طلبة جامعة الكويت، وهم عبدالعزيز العتيبي، وعبدالله العنزي، وبراك العمران، وسعد المخيال، وعلي الكندري، وعبد الوهاب العبيد، وعايد عبدالهادي في مسابقات متنوعة، منها القرآن الكريم، والحديث الشريف والشعر والتصوير الضوئي والذكاء الاصطناعي.



وأتت هذه المشاركة لتعميق العلاقات الأخوية بين طلبة دول مجلس التعاون الخليجي، ولترسيخ التربية العربية والإسلامية، والإسهام في تكوين شخصية الطلبة وصقلها وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدهم، بالإضافة إلى تنمية مهارات الشباب الثقافية وتشجيعهم على البحث العلمي، والتعرف على تراث دول مجلس التعاون وملامح التطور والتقدم فيها.