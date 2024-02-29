

ما أبرز الأطعمة التي لا يُنصح بغسلها قبل الطهي؟





اعتادت ربات البيوت غسل كل المواد الغذائية. وقد انتشر هذا الاتجاه بشكل خاص خلال جائحة «كوفيد-19». بالطبع يجب غسل الفواكه والخضراوات الورقية جيدا قبل تناولها، وكذلك الأسماك لإزالة بقايا الأحشاء.



ولكن هناك دراسات عديدة أجريت في بلدان مختلفة من العالم، أثبتت أن غسل بعض المواد قبل طهيها مضر أكثر مما ينفع، فمثلا خلال غسل اللحم لا تموت البكتيريا المسببة للأمراض، بل تنتشر مع قطرات الماء في جميع أنحاء المطبخ، ما يهدد الصحة. كما أن غسل لحوم الدواجن يزيد من خطر الإصابة بالسالمونيلا.



لذلك فإن الطريقة الوحيدة للتخلص من البكتيريا الضارة هي معالجة اللحوم بالحرارة، ويجب ألا تقل درجة الحرارة داخل المنتج عن 75 درجة مئوية. كما يجب غسل بيض الدجاج قبل استخدامه في الطعام. ولكن لا ينصح بغسل البيض ومن ثم تخزينه، بل يكفي مسحه بمنشفة ورقية أو قطعة قماش.



ويجب غسل المنتجات الأخرى بصورة جيدة مثل الخضراوات الورقية التي تغسل بالماء البارد دون استخدام مواد اصطناعية لأنها يمكن أن تبقى عليها وتسبب التسمم. وإذا كان البعض يعتقد أن الماء غير كاف فيجب تحضير محلول من ليتر ماء مع ملعقة طعام من الملح أو الخل توضع فيه الخضراوات فيه لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك تغسل جيدا بالماء البارد.



والمحاليل المذكورة المعدة من الملح والخل تقتل البكتيريا والميكروبات التي على سطح الخضار. كما يمكن استخدام منتجات خاصة لغسل الخضار تحتوي على مكونات لا تسبب الحساسية.



المصدر: «Life.ru»