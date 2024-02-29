أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استدعاء الدفعة الـ 16 من قطاع N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله التي تشتمل على 267 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى 5 يوليو 2005.



وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن توزيع بطاقات القرعة سيكون يومي الخميس والأحد المقبلين، فيما ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط الإثنين المقبل، وتجرى القرعة بتاريخ السادس من شهر مارس.



ودعت المواطنين الذين خصصت لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان، للحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة من الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



وأوضحت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان ستقوم المؤسسة باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليها في التخصيص.